Color, música y tradición: así se vivieron las 51° Fiestas del Pueblo en Icho Cruz

La jornada reunió a instituciones, artistas y familias en un encuentro que reafirmó la identidad y la tradición de la localidad.

Villa Río Icho Cruz vivió este domingo una jornada inolvidable con los festejos centrales de la 51ª edición de las Fiestas del Pueblo, que colmaron la plaza central de vecinos, instituciones y agrupaciones en una celebración cargada de historia y sentido comunitario.

Participaron instituciones educativas, sociales, culturales y de servicio como la Sala Cuna “Piecito Descalzos”, la Guardería Municipal “Pequeños Solcitos”, el CENI “Merceditas San Martín de Balcarce”, el Centro de Jubilados “Siempre Joven”, la Escuela Mercedes San Martín de Balcarce, la Escuela Ingeniero Arturo Pagliari, el IPEM 117 Dante Bonati, el CENPA Icho Cruz, el CENMA 217 – Anexo Villa Río Icho Cruz, la Subcomisaría local, Bomberos Voluntarios, Veteranos de Malvinas, la Asociación Pueblo Grande, el Grupo Scout Watana Suyay, Agrupaciones Gauchas y el Servicio de Emergencias Punilla Sur, entre otras.

El público disfrutó de un variado programa artístico, con presentaciones del Centro de Jubilados “Siempre Joven” (pericón), la Murga del Dante (IPEM 117), las academias de danzas Amancay y Leyendas, y los talleres municipales de Ritmos Latinos, Tusuy Samay y Danza Tierra. También hubo un buffet solidario a cargo de instituciones locales y un paseo de emprendedores que sumó color y producción comunitaria.

La música en vivo estuvo a cargo de Marina Muñoz, Las Voces de Icho Cruz, Banda OK, Pachi Herrera y Cristhian Valle, quienes ofrecieron un cierre festivo ante una multitud.

Durante el acto, encabezado por el intendente Paulo Tesio, el Concejo Deliberante distinguió a vecinos destacados por su compromiso con la comunidad: Lucía González Tula, María Mercedes Gordo, Juan Cejas, Esther Cardozo y la Guardia Local.

La celebración concluyó con un agradecimiento a todas las instituciones, artistas, emprendedores y familias que hicieron posible esta nueva edición, reafirmando el valor de la identidad, la cultura y la tradición popular en Icho Cruz.