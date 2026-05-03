Camino de las Altas Cumbres: la Provincia ejecutó obras que brindan mayor seguridad vial y mejor fluidez

Los trabajos consistieron en la rehabilitación integral de un tramo de 15,5 km. Además, se construyeron 6 sobrepasos que suman 13,3 km, ubicados en sectores de pendientes y con distancia de visibilidad adecuadas.

Con el objeto de brindar mayor seguridad vial y otorgar mejor fluidez en las rutas provinciales, el Gobierno de Córdoba lleva adelante un plan de rehabilitación integral de la Ruta Provincial 34 – Camino de las Altas Cumbres.

Recientemente, finalizó la repavimentación de un tramo de 1,5 km y la construcción de 6 sobrepasos que suman 13,3 km, ubicados en sectores de pendientes y con distancia de visibilidad adecuadas, lo que brinda una solución segura al congestionamiento que se produce por la combinación de vehículos de gran porte y livianos.

Los trabajos fueron ejecutados por la Dirección de Vialidad, perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

El Camino de Altas Cumbres es una importante vía de vinculación de este a oeste a través de las sierras de Córdoba.

Este corredor vial conecta la llanura central de Argentina con el sector oeste del país, hacia las provincias de Mendoza y San Juan.

Por ende, requiere un mayor nivel de capacidad a los efectos de mitigar las constantes demoras y la formación de filas de vehículos, dada la confluencia de automóviles y camiones.