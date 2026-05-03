La T dejó escapar el triunfo ante Unión, pero terminó cuarta en la Zona A

La T igualó 1-1 este sábado ante Unión en Santa Fe, en el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Apertura, y aseguró la localía para los octavos de final. El equipo cordobés ganaba con un gol de Rick, pero el Tatengue lo empató en tiempo agregado con Cristian Tarragona y quedó a la espera de otros resultados para saber si entra a los playoffs.

Talleres empató 1-1 con Unión en el estadio 15 de Abril y sumó el punto que necesitaba para terminar cuarto en la Zona A. El cierre dejó sensaciones distintas: para la T, el resultado alcanzó para asegurarse definir como local en octavos; para el conjunto santafesino, el empate mantuvo viva la chance de clasificación, aunque sin depender de sí mismo.

El equipo de Carlos Tevez se puso en ventaja a los 18 minutos del primer tiempo con un gol de Rick Lima Morais, después de una etapa inicial pareja. En el complemento, Unión fue a buscarlo con más decisión, chocó varias veces con Guido Herrera y recién encontró el empate a los 95 minutos, cuando Cristian Tarragona marcó el 1-1 definitivo.

En el desarrollo general, Talleres tuvo momentos de control y parecía llevarse un triunfo valioso, pero terminó cediendo sobre el cierre ante un rival que empujó hasta el final. La figura del arquero albiazul fue decisiva para sostener la ventaja durante gran parte del segundo tiempo, en un partido que cambió de tono por la insistencia del local.

Con este resultado, Talleres cerró la fase regular con 26 puntos y quedó en el cuarto puesto de la Zona A, por lo que tendrá localía en los octavos de final. Unión, en tanto, llegó a 21 unidades, quedó momentáneamente octavo y deberá esperar hasta el lunes que Defensa y Justicia no le gane a Gimnasia de Mendoza para meterse en la próxima instancia.

En lo inmediato, Talleres ya sabe que jugará los octavos como local, aunque su rival todavía no estaba confirmado tras el empate en Santa Fe. Unión, por su parte, quedó pendiente de otros resultados para conocer si sigue en carrera o si su participación en el Apertura termina en esta fase.