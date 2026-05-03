Boca ganó en Santiago, cerró la fase regular con un triunfo y terminó segundo en la Zona A

El Xeneize venció 2-1 a Central Córdoba este sábado en el Madre de Ciudades, por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura, y aseguró el segundo puesto de la Zona A. El equipo de Claudio Úbeda resolvió el partido con una ráfaga sobre el cierre del primer tiempo, mientras que el Ferroviario descontó en el complemento pero no le alcanzó y quedó eliminado.

Boca derrotó 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y cerró la fase regular del campeonato con una victoria importante antes de los cruces decisivos. El resultado le permitió llegar a 30 puntos y finalizar como escolta de Estudiantes en su grupo, mientras que el conjunto santiagueño terminó su campaña sin chances de avanzar.

La diferencia se armó en el cierre de un primer tiempo parejo. Alan Velasco abrió el marcador y poco después Milton Giménez amplió para Boca, que se fue al descanso con una ventaja clara. En el segundo tiempo, Michael Santos descontó para Central Córdoba y le puso suspenso al tramo final, aunque el equipo visitante logró sostener la ventaja hasta el cierre.

En el desarrollo general, Boca mostró eficacia en sus mejores minutos y supo golpear en el momento justo. Después debió resistir ante la reacción del local, que tuvo una chance clara para empatar pero se encontró con la respuesta de Leandro Brey. El Xeneize incluso contó con oportunidades para ampliar la diferencia, aunque no logró liquidarlo antes.

Con este resultado, Boca terminó segundo en la Zona A, detrás de Estudiantes de La Plata, mientras que Central Córdoba cerró su participación con 16 puntos y fuera de los playoffs. Fue, además, el cierre de la fase regular para el equipo santiagueño.

En lo que viene, Boca visitará a Barcelona de Ecuador este martes a las 21.00 por la Copa Libertadores. Para Central Córdoba, en cambio, no había otro compromiso confirmado en el torneo luego de su eliminación en la fase regular.