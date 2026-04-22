La Cumbre abre las inscripciones para el segundo año de la Escuela Municipal de Oficios

La propuesta continuará con nuevos cursos gratuitos, con certificación y cupos limitados. Las inscripciones y consultas podrán realizarse desde el 27 de abril en el CIC La Cumbre, y las clases comenzarán en mayo.

La Municipalidad de La Cumbre anunció la continuidad de la Escuela Municipal de Oficios, que iniciará su segundo año de funcionamiento con una nueva etapa de inscripciones para vecinos y vecinas de la localidad.

Según se informó, la inscripción y los pedidos de informes estarán habilitados a partir del 27 de abril, de 9 a 13, en el CIC La Cumbre.

La propuesta incluirá cursos gratuitos, con certificación y cupos limitados. En esta nueva etapa se dictarán Herrería nivel 1, Instalaciones Sanitarias nivel 1, Asistencia en instalaciones eléctricas categoría 3 en niveles 1 y 2, y Alfabetización Informática.

Desde el municipio señalaron que las clases comenzarán en mayo, en el marco de una iniciativa que apunta a seguir generando oportunidades de formación para quienes buscan capacitarse, aprender un oficio y sumar herramientas para su desarrollo personal y laboral.

Además, se indicó que uno de los requisitos para inscribirse es contar con CIDI nivel 1.

Con esta nueva etapa, La Cumbre apuesta a sostener y ampliar un espacio de aprendizaje que durante su primer año ya permitió acercar formación gratuita a vecinos y vecinas de la comunidad.