Villa Santa Cruz del Lago celebrará sus Fiestas Patronales con misa, procesión y shows en Plaza de la Constitución

La localidad vivirá el viernes 1° de mayo la 28ª edición de sus celebraciones en honor a San José Obrero, con una jornada que combinará actividades religiosas, propuestas culturales y espectáculos para toda la familia.

La Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago invitó a vecinos y visitantes a participar de las Fiestas Patronales, que se realizarán el próximo viernes 1° de mayo en la Plaza de la Constitución.

La celebración se enmarca en la 28ª edición de los festejos en honor a San José Obrero y comenzará a las 10 con la Santa Misa y la posterior procesión, que partirá desde la Capilla Espíritu Santo.

Según se informó, desde el mediodía la jornada continuará con una propuesta cultural y recreativa para toda la familia, con participación de agrupaciones gauchas, academias de baile, puestos de comidas caseras, food trucks y juegos para niños.

En el escenario principal actuarán El Fabri, El Embrujo, Banda OK, Hernán Maluenda y Los Villanos del Pentagrama.

Además, el Elenco de Arte en Danza presentará una puesta especial de la Misa Criolla, con la participación de 35 artistas en escena.

Desde el municipio remarcaron que la entrada será libre y gratuita y convocaron a la comunidad a sumarse a una jornada de encuentro, tradición y celebración popular.