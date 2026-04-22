Villa Carlos Paz inauguró el Camino de la Paz y homenajeó a Jorge Bergoglio en Parque Estancia La Quinta

El municipio presentó un monumento en memoria agradecida a la vida y obra del Papa Francisco y dejó habilitado un nuevo espacio de reflexión en Parque Estancia La Quinta, vinculado a la historia jesuítica, el patrimonio local y los valores de paz, fraternidad y cuidado del ambiente.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz rindió homenaje a Jorge Bergoglio con el descubrimiento de un monumento en memoria agradecida a la vida y obra del Papa Francisco, en un acto encabezado por el intendente Esteban Avilés junto a referentes de la comunidad religiosa de la ciudad.

En ese marco, también quedó inaugurado el Camino de la Paz en Parque Estancia La Quinta, un espacio que el municipio presentó como un nuevo punto de referencia para la memoria histórica, religiosa y urbana de la ciudad.

Según se informó, el homenaje buscó destacar el vínculo de Bergoglio con la humanidad, su paso por Villa Carlos Paz y los valores de paz, fraternidad y cuidado de la casa común que marcaron su mensaje.

Desde el municipio señalaron que el predio de Parque Estancia La Quinta conserva no solo la huella de la obra jesuita y parte del proceso fundacional de la ciudad, sino también el valor de su arquitectura, su paisaje original y vestigios ancestrales del territorio, como morteros de piedra vinculados a la cultura comechingona.

El texto difundido por el gobierno local remarca además que, desde su incorporación a la Compañía de Jesús en 1906, el lugar fue casa de descanso y posteriormente espacio de formación frecuentado por estudiantes, novicios y jóvenes religiosos, integrándose a la vida jesuítica local.

En ese contexto, la referencia a Bergoglio adquiere, según se indicó, un sentido particular por su paso por la formación jesuítica y por la memoria que dejó en ese espacio, hoy resignificado como un ámbito de encuentro entre espiritualidad, naturaleza, patrimonio e identidad local.

La propuesta, agregaron, también apunta a proyectar un mensaje contemporáneo inspirado en los valores promovidos por Francisco, especialmente la paz, la fraternidad y el cuidado del ambiente, sumando para vecinos y visitantes un nuevo lugar de reflexión y memoria en la ciudad.