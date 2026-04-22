Villa Carlos Paz: vendía drogas en una plaza, ofrecía delivery y fue detenida por la FPA

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó tres allanamientos en barrio Centro de Inquilinos, secuestró dosis de cocaína y marihuana, semillas de cannabis, balanzas digitales y detuvo a una mujer mayor de edad. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico dispuso el traslado a sede judicial por infracción a la Ley 23.737.

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron tres allanamientos en Villa Carlos Paz, secuestraron estupefacientes y detuvieron a una mujer mayor de edad por narcomenudeo.

El despliegue operativo se concretó en tres viviendas ubicadas en calle Dr. Esteban Maradona Sarmiento s/n, en barrio centro de Inquilinos. De acuerdo al parte, en los domicilios se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, semillas de cannabis sativa, dos balanzas digitales y otros elementos de interés para la causa.

Según se informó, la mujer realizaba las ventas de estupefacientes en su domicilio, pactaba entregas de dosis en la plaza ubicada frente a la vivienda y además ofrecía la modalidad delivery a sus clientes.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz supervisó el operativo y dispuso el traslado de la detenida y la remisión de los elementos secuestrados a sede judicial, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.