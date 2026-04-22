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El Centro de Empleados de Comercio celebrará el Día del Trabajador con un almuerzo para sus socios

La actividad se realizará el viernes 1 de mayo, desde las 12, en el predio del sindicato ubicado camino a Las Jarillas. La propuesta incluirá asado, música en vivo, sorteos y otras actividades para quienes participen del encuentro.

El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz celebrará el próximo 1 de mayo el Día del Trabajador con su tradicional almuerzo junto a los socios de la entidad.

Como ocurre cada año, la convocatoria tendrá lugar en el predio del sindicato, ubicado camino a Las Jarillas, y comenzará a las 12.

Según se informó, la jornada contará con asado como plato principal, además de música en vivo, sorteos y distintas propuestas pensadas para quienes asistan al encuentro.

Para acceder al evento, cada beneficiario deberá ingresar a la app del sindicato y solicitar allí el beneficio correspondiente. Luego, la entrada podrá retirarse entre el 27 y el 30 de abril en la sede sindical ubicada en la esquina de Lisandro de la Torre y Punilla.

De esta manera, el gremio volverá a compartir una de sus celebraciones tradicionales con sus afiliados en el marco del Día del Trabajador.

lajornada
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