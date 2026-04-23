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Se retiró Buster, el perro de la FPA que participó en 344 procedimientos positivos

Después de 7 años y 10 meses de servicio en la lucha contra el narcotráfico en Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico retiró del servicio activo a Buster, un ovejero alemán de la División K-9 que intervino en 344 procedimientos positivos con una efectividad informada del 100%.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico informó el retiro de Buster, uno de los perros de la División K-9 que formó parte de operativos contra el narcotráfico en la provincia de Córdoba.

Según se indicó, el animal prestó servicio durante 7 años y 10 meses y fue parte de 344 procedimientos positivos, con una efectividad del 100% en tareas de detección.

Buster nació el 22 de mayo de 2018 en el criadero de la propia FPA y fue entrenado para detectar siete aromas vinculados a sustancias ilícitas y armas de fuego: marihuana, cocaína, éxtasis, ketamina, rohypnol, tussi y armas de fuego.

De acuerdo con el detalle difundido por la fuerza, a lo largo de su trayectoria acumuló 790 horas y 33 minutos de trabajo operativo, en una labor que destacaron por su precisión y constancia.

El retiro se concretó este miércoles, cuando dejó el servicio activo para pasar a vivir con una familia perteneciente a la fuerza, donde continuará su etapa fuera de funciones.

Desde la FPA también remarcaron el trabajo del personal de la División K-9, responsable de su formación y del desarrollo de sus capacidades para la detección en procedimientos vinculados al narcomenudeo y otras investigaciones.

lajornada
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