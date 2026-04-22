Córdoba capacita a 125 nuevos aspirantes a Guardias Locales en Cosquín

El Gobierno provincial lanzó en la ciudad serrana la 25ª sede del Diplomado en Seguridad y Convivencia, en el marco del Programa Provincial de Guardias Locales. Participaron autoridades de 23 localidades del interior.

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, lanzó este martes en Cosquín una nueva sede del Diplomado en Seguridad y Convivencia para Guardias Locales, que da inicio al ciclo de formación 2026. Se trata de la 25ª cohorte del programa y la 21ª realizada en el interior provincial, consolidando el carácter federal de una política pública que ya alcanza a más de 300 municipios y comunas cordobesas.

El acto se realizó en la Sala de Prensa de la Plaza Próspero Molina y contó con la presencia del secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, José César Gualdoni, y del secretario de Coordinación Territorial del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, Fabricio Sebastián Díaz. También participó el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, junto a las máximas autoridades de 12 localidades de la región, entre ellas Huerta Grande, Bialet Massé, Salsacate, La Falda y La Paisanita.

En total, 125 aspirantes a Guardias Locales provenientes de 23 localidades de distintos departamentos inician un proceso formativo de 10 clases en dos meses, con capacitación continua a lo largo de todo el año. La formación está a cargo de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), con quien el ministro Manuel Calvo y el secretario Gualdoni firmaron un nuevo convenio.

“El gobernador Martín Llaryora desde el primer día vio esta situación, tomó decisiones e hizo inversión. Está formando con este nuevo convenio a 2.500 civiles en un diplomado de 100 horas, con capacitación continua para que acompañen a nuestra fuerza policial, sumado a la tecnología y a la participación ciudadana”, destacó Gualdoni.

El plan de estudios abarca cuatro ejes: marco normativo, políticas locales de seguridad ciudadana, estrategias de prevención situacional y comunicación y vinculación comunitaria. Al completar el diplomado —de 100 horas de duración—, los egresados quedarán en condiciones de integrarse formalmente a la Guardia Local de su localidad. El funcionario subrayó el rol distintivo que cumplen estos agentes en el territorio: “Necesitamos que los guardias locales cumplan este rol de inmediatez con el vecino: generar confianza en el sistema de seguridad y lograr que los ciudadanos tomen el hábito de avisar y alertar todo aquello que consideran sospechoso. Tenemos guardias que están llegando antes que los sistemas de emergencia y están salvando vidas, no solamente previniendo delitos”.

El programa acumula desde su creación 2.153 guardias diplomados en todo el territorio provincial, con la adhesión de 326 intendentes y jefes comunales y 230 guardias en ejercicio activo.

Gualdoni remarcó el carácter transversal de la política: “Acá no hay distinción partidaria, porque cuando uno es intendente, le preocupa lo que le preocupa a la gente. Son 326 intendentes y jefes comunales de todos los colores políticos que han adherido a la ley, y eso habla del compromiso colectivo con la seguridad de los cordobeses”.

Las localidades participantes de esta cohorte son: Bialet Massé, Icho Cruz, Huerta Grande, Capilla del Monte, Tala Cañada, Villa Santa Cruz del Lago, El Chacho, San Antonio de Arredondo, Salsacate, Estancia Vieja, Villa Parque Síquiman, Cabalango, La Falda, Tala Huasi, San José de las Salinas, Cosquín, Laguna Larga, Chuña Huasi, Villa de María, Rayo Cortado, Falda del Carmen, La Paisanita y Guasapampa.