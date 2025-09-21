Atlético Tucumán sorprendió a River con un 2-0 y le quitó el liderazgo en el Grupo B

El Decano ganó este sábado en el José Fierro con goles de Clever Ferreira y Leandro Díaz; el Millonario presentó un equipo alternativo y perdió la punta del torneo.

Atlético Tucumán dio el golpe en casa y venció por 2-0 a River Plate en la novena fecha de la Liga Profesional, disputada en el estadio José Fierro. Con este resultado, el Decano consiguió tres puntos clave y dejó al Millonario sin la cima del Grupo B, que ahora pertenece a Riestra.

El primer tanto llegó temprano, cuando Clever Ferreira conectó de cabeza tras un córner y puso en ventaja a los locales. En el complemento, un penal cometido por Sebastián Boselli sobre Nicolás Laméndola fue transformado en gol por Leandro Díaz, que selló el marcador a los 67 minutos.

River, que jugó con mayoría de suplentes por decisión de Marcelo Gallardo, mostró poco peso ofensivo y apenas generó aproximaciones aisladas. Lautaro Rivero y Galarza intentaron inquietar, pero la defensa tucumana se mantuvo firme y el arquero Mansilla respondió con solvencia.

Atlético Tucumán festejó una victoria que lo fortalece en la lucha por ingresar a los playoffs, mientras que River, con 18 puntos, resignó el liderazgo y deberá recuperarse pensando en su próximo compromiso por la Copa Libertadores.