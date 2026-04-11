Artemis II regresó con éxito a la Tierra tras su histórica vuelta alrededor de la Luna

La cápsula Orion amerizó este viernes 10 de abril frente a la costa de San Diego y cerró la primera misión tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años. El vuelo dejó un balance positivo para la NASA: validó sistemas clave de la nave, batió un récord de distancia humana en el espacio y aportó imágenes inéditas de la cara oculta lunar.

La misión Artemis II terminó con éxito este viernes, cuando la nave Orion completó su reentrada y amerizó en el océano Pacífico a las 8:07 p.m. EDT (5:07 p.m. PDT) frente al sur de California. Tras el descenso con paracaídas, el equipo de recuperación trasladó a los cuatro astronautas al buque USS John P. Murtha, donde comenzaron los controles médicos iniciales.

A bordo viajaron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, que completaron una travesía de casi 10 días y más de 694.000 millas. En el punto más lejano del recorrido, la misión alcanzó 252.756 millas de la Tierra y superó la marca histórica de Apollo 13, lo que convirtió a Artemis II en el vuelo tripulado que más lejos llegó de nuestro planeta.

Uno de los momentos más fuertes del viaje fue el paso por la cara oculta de la Luna, donde la tripulación tomó fotografías y videos que la NASA empezó a difundir en las últimas horas. Ese tramo también incluyó el eclipse solar visto desde la nave y el apagón de comunicaciones previsto durante el sobrevuelo lunar, una secuencia que reforzó el valor simbólico y técnico de la misión.

En términos de balance, la misión dejó una evaluación favorable para la agencia espacial estadounidense. Artemis II fue el primer ensayo tripulado del programa y sirvió para probar en condiciones reales el soporte vital, la navegación en espacio profundo, las maniobras de retorno y, sobre todo, el desempeño del escudo térmico de Orion, que había sido rediseñado tras los problemas detectados en Artemis I en 2022. El regreso exitoso era uno de los puntos más sensibles de toda la misión.

El vuelo también tuvo algunos inconvenientes menores, entre ellos fallas en válvulas y en el sanitario de la nave, pero ninguno de esos episodios alteró el plan general ni puso en riesgo a la tripulación. Por eso, el resultado final fue leído como un paso decisivo dentro de la nueva arquitectura lunar de la NASA.

Lo que viene ahora es la siguiente etapa del programa. Según la planificación oficial actualizada, Artemis III quedó prevista para 2027 como una misión de prueba de sistemas integrados y acople en órbita terrestre, mientras que el próximo alunizaje tripulado pasó a Artemis IV, apuntado a 2028. Después del éxito de Artemis II, la agencia buscará transformar este regreso simbólico a la órbita lunar en un programa sostenido de exploración y presencia humana sobre la superficie de la Luna.