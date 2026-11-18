Con dobletes de Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, más un gol de Alexis Mac Allister, el equipo de Lionel Scaloni dominó ampliamente el amistoso. El ex-Belgrano Mariano Troilo debutó en la Selección mayor.

La Selección Argentina despidió el 2026 con una contundente victoria por 7-0 sobre Costa Rica, este martes por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró contundencia, circulación de pelota y buenas conexiones ofensivas para superar ampliamente al conjunto centroamericano, después de la derrota sufrida ante Uruguay en La Bombonera.

Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, con dos goles cada uno, fueron los principales protagonistas de una noche que también tuvo a Alexis Mac Allister entre los goleadores y permitió observar el crecimiento de varios futbolistas de la nueva generación.

Argentina tomó el control desde el comienzo y encontró rápidamente la ventaja. A los 7 minutos, una combinación entre Julián Álvarez y Enzo Fernández terminó con un zurdazo de Nico Paz que dejó sin posibilidades al arquero Patrick Sequeira.

Costa Rica tuvo una oportunidad para empatar a los 18 minutos, pero Emiliano Martínez, nuevamente titular y capitán del equipo, respondió con una gran atajada ante un remate de Josimar Méndez.

Superado ese momento, Argentina recuperó el dominio y resolvió prácticamente el encuentro con una ráfaga de tres goles antes del descanso.

A los 34 minutos, Agustín Giay llegó al fondo por la derecha y asistió a Julián Álvarez, que definió de primera para establecer el 2-0.

Cuatro minutos después, Nico Paz volvió a aparecer con una acción individual: avanzó entre rivales, se acomodó para su pierna derecha y sacó un potente remate que se metió en el ángulo.

La cuenta del primer tiempo se cerró a los 42 minutos, cuando Álvarez recibió por izquierda, ingresó al área y sorprendió al arquero con un zurdazo al primer palo.

El 4-0 al descanso reflejaba la superioridad argentina, especialmente en la velocidad de las asociaciones ofensivas y la capacidad para recuperar la pelota cerca del área rival.

Mastantuono entró y amplió la diferencia

Scaloni aprovechó el complemento para introducir modificaciones y seguir probando alternativas. Una de ellas fue el ingreso de Franco Mastantuono por Nico Paz, una decisión que tuvo efecto inmediato.

Apenas comenzada la segunda mitad, el ex-River recibió un pase filtrado de Máximo Perrone, ingresó al área y definió de zurda para marcar el quinto tanto argentino.

Con el resultado resuelto, el entrenador continuó moviendo el banco. El seleccionado mantuvo la iniciativa y generó nuevas ocasiones, mientras Costa Rica encontraba cada vez más dificultades para salir de su campo.

A los 32 minutos del complemento, Alexis Mac Allister recuperó una pelota en las inmediaciones del área, dejó en el camino a dos defensores y definió para convertir el sexto.

El cierre también quedó en manos de Mastantuono. A los 43 minutos, combinó con Giuliano Simeone por la derecha y resolvió con otro remate de zurda para establecer el 7-0 definitivo.

Una noche especial para Mariano Troilo

Más allá de la goleada, el partido tuvo un momento particular para el fútbol cordobés.

A los 16 minutos del segundo tiempo, Mariano Troilo, surgido de Belgrano y actualmente en el Parma de Italia, ingresó en reemplazo de Lisandro Martínez y concretó su debut en la Selección Argentina mayor.

El defensor ya había integrado convocatorias anteriores, pero todavía no había tenido la oportunidad de sumar minutos. Su estreno se produjo precisamente en Córdoba, donde desarrolló buena parte de su carrera antes de dar el salto al fútbol europeo.

Troilo incluso se animó a participar en ataque y tuvo una posibilidad de convertir, aunque su remate terminó desviado después de rozar en un defensor.

También debutó Aaron Anselmino, quien reemplazó a Facundo Medina durante el complemento.

Las apariciones de ambos defensores se sumaron a los minutos que Scaloni distribuyó entre los futbolistas más jóvenes, en un encuentro que sirvió para ampliar las opciones del plantel de cara al nuevo ciclo.

La actuación de Nico Paz, la eficacia de Julián Álvarez y el ingreso decisivo de Mastantuono dejaron algunas de las señales más alentadoras de la noche.

Aunque la diferencia de jerarquía entre los equipos fue evidente, Argentina consiguió recuperarse del traspié frente a Uruguay y terminó el año con una victoria amplia, acompañada de buenas respuestas individuales y colectivas.

Lo que viene

Con el amistoso en el Kempes, Argentina completó su calendario internacional de 2026.

La próxima ventana FIFA está prevista del 22 al 30 de marzo de 2027, período en el que el seleccionado podría disputar nuevos amistosos. Por el momento, no hay rivales, sedes ni horarios oficialmente confirmados.

El cuerpo técnico continuará trabajando en la renovación del equipo y en la preparación del próximo ciclo, que tendrá como gran objetivo el camino hacia el Mundial de 2030.