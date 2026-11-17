El referente del Partido Demócrata advirtió sobre el crecimiento del gasto municipal, el endeudamiento y la situación laboral de los contratados. Comparó los aumentos de tasas previstos para Villa Carlos Paz con los de otras ciudades cordobesas y convocó a los sectores políticos a acordar un presupuesto austero, independientemente de quién gobierne después de las elecciones.

El referente del Partido Demócrata de Villa Carlos Paz, Santiago Juliá, lanzó fuertes cuestionamientos al proyecto de Presupuesto Municipal 2027 presentado por el intendente Esteban Avilés y advirtió sobre el deterioro de las finanzas locales, el crecimiento de la deuda y una estructura de personal en la que predominan las contrataciones sin estabilidad laboral.

A partir de un análisis de la información presupuestaria y los estados contables publicados por el propio municipio, el dirigente sostuvo que la administración gasta por encima de sus posibilidades y reclamó un cambio de rumbo que trascienda las elecciones del próximo año.

“Gastan más de lo que recaudan. Utilizan la misma receta que fundió al país. Parecen decididos a quebrar la ciudad”, afirmó Juliá, quien propuso convocar a todos los espacios políticos a un acuerdo para reducir el gasto, moderar la presión tributaria y elaborar un presupuesto ajustado a los ingresos reales.

El dirigente defendió los fundamentos de su diagnóstico y desafió a contrastarlos con la documentación municipal. “Al que quiera discutir lo que digo, lo invito a hacerlo con datos arriba de la mesa. No son mis números, son los de ellos”, expresó.

Un presupuesto que crece por encima de la inflación

Uno de los principales cuestionamientos apunta al incremento de los recursos previstos para el próximo ejercicio.

El proyecto elevado por Avilés al Concejo de Representantes contempla 142.107 millones de pesos para 2027, un aumento del 35,16% respecto del presupuesto originalmente aprobado para 2026. Si se considera la ampliación presupuestaria autorizada en julio, la diferencia es del 24,83%.

Juliá cuestionó especialmente que el crecimiento de las previsiones municipales esté acompañado, según su análisis, por aumentos de tasas del orden del 35%, frente a una inflación proyectada del 18%.

También utilizó como referencia la estimación incluida por el propio intendente en los fundamentos del proyecto, donde señala que la inflación mantiene una dinámica cercana al 2% mensual.

Incluso si ese ritmo se sostuviera durante doce meses, la inflación acumulada rondaría el 26,8%, por debajo del incremento presupuestario.

Para marcar las diferencias con otras administraciones, Juliá comparó las propuestas tributarias de Villa Carlos Paz con las de tres de las principales ciudades de Córdoba.

Según los datos que presentó, Córdoba capital mantendría sus alícuotas, Río Cuarto aplicaría actualizaciones vinculadas con la inflación y Villa María proyectaría un incremento del 11,3%, acompañado por una reducción de la tasa al comercio al 6,7 por mil.

En contraste, señaló que en Villa Carlos Paz esa alícuota es del 9 por mil.

“Todos van para un lado y Carlos Paz va para el otro”, resumió, antes de plantear una pregunta: “Si Río Cuarto, Villa María y la Capital pueden ajustar sus tasas a la inflación o incluso bajarlas, ¿por qué el vecino de Carlos Paz tiene que pagar el doble?”.

Recaudación, deuda y recursos disponibles

El segundo eje de su análisis está centrado en la situación financiera de la Municipalidad y su capacidad para cumplir con las obligaciones corrientes.

De acuerdo con los estados contables que tomó como referencia, el municipio comenzó 2026 con 7.825 millones de pesos en disponibilidades, recursos que, según Juliá, ya fueron utilizados.

El dirigente también señaló que, a septiembre, la recaudación de tasas había alcanzado solamente el 50,4% de lo presupuestado para todo el ejercicio.

En paralelo, advirtió sobre el crecimiento de las obligaciones pendientes con proveedores, que pasaron de 4.868 millones de pesos al cierre de 2025 a 14.090 millones en septiembre de 2026.

La diferencia representa un aumento cercano al 190% en nueve meses, con una deuda que prácticamente triplicó su valor inicial.

“Sin plata en la caja, recaudando la mitad y debiendo el triple, la respuesta es gastar un 35% más. Así no se administra una ciudad. Así se la quiebra”, cuestionó.

Para Juliá, el problema no puede atribuirse exclusivamente a la coyuntura nacional, sino a las decisiones de un espacio político que gobierna Villa Carlos Paz desde 2011.

“No es Milei, no es la guerra, no es la sequía ni la pandemia. Es un modelo que gobierna la ciudad desde 2011”, sostuvo.

En ese contexto, introdujo una expresión con la que busca sintetizar su crítica al funcionamiento de la administración: “Costo CPU”, en referencia a lo que denomina el costo de la “casta política unida”.

“Es el costo que paga el vecino en cada boleta”, afirmó.

La situación del personal municipal y los sueldos políticos

Otro de los aspectos que Juliá puso bajo análisis fue la composición de la planta de trabajadores municipales.

Según la información que presentó, la Municipalidad cuenta con 1.375 personas, entre las cuales identificó 287 empleados de planta permanente, 920 contratados y 115 becarios.

El dirigente destacó que alrededor de tres de cada cuatro trabajadores no cuentan con estabilidad laboral, una situación que contrastó con las obligaciones que el propio municipio exige a los empleadores privados.

“Es el mismo Estado que le exige al comerciante tener a cada empleado en regla. Esto es precarización con sello oficial”, expresó.

La crítica se extendió a la evolución de los salarios de la conducción política.

Juliá señaló que, entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, los haberes netos del intendente y los concejales aumentaron un 34%, mientras que los secretarios recibieron incrementos del 40%.

En el mismo período, con una inflación acumulada del 23,6%, los coordinadores municipales registraron aumentos del 19%, por debajo de la evolución de los precios.

Según los datos que difundió, el intendente percibe actualmente 5.064.162 pesos netos mensuales.

“Al de abajo le toca la incertidumbre. Al de arriba, el aumento”, sintetizó el referente demócrata, quien consideró que las diferencias muestran cuáles son las prioridades de la administración municipal.

Un acuerdo político para cambiar el rumbo en 2027

Frente a este escenario, Juliá planteó una serie de medidas que considera necesarias para ordenar las finanzas municipales y aliviar la carga económica sobre vecinos y comerciantes.

Entre sus propuestas figuran limitar los aumentos de tasas al nivel de inflación, congelar los salarios de la conducción política hasta saldar la deuda con proveedores y elaborar presupuestos basados en la recaudación efectiva.

También reclamó que los trabajadores contratados y becarios puedan acceder a mecanismos de concurso y carrera administrativa, como alternativa a la situación laboral que describió.

Sin embargo, su planteo principal excede las decisiones que pueda adoptar la actual gestión.

Con las elecciones municipales de 2027 en el horizonte, Juliá propuso convocar a todos los espacios que competirán por el gobierno de Villa Carlos Paz a un acuerdo previo que establezca compromisos concretos de austeridad y reducción del gasto público.

La intención es que esos principios se mantengan independientemente del resultado electoral, de manera que la próxima administración asuma con un compromiso compartido de revisar las cuentas municipales y reducir la presión tributaria.

“Esto no se arregla con un nombre: se arregla con un acuerdo”, sostuvo el precandidato.

De esta manera, Juliá busca instalar la discusión presupuestaria como uno de los ejes del debate político que se abre de cara a 2027, con una propuesta que pretende comprometer tanto a los actuales opositores como a quienes eventualmente asuman responsabilidades de gobierno.

Para el dirigente, el desafío no se limita a modificar cifras o partidas, sino a cambiar un modelo de administración que considera agotado y que, según advierte, amenaza con trasladar sus dificultades financieras a los contribuyentes y trabajadores municipales.