La iniciativa busca potenciar la promoción y visibilidad de los eventos que se realizan en los distintos municipios y comunas de la provincia, poniendo en valor su impacto turístico, económico, cultural y social.

Con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Córdoba como destino de grandes eventos, se presentó el sello “Córdoba, sede de grandes eventos”, una iniciativa impulsada por Córdoba Welcome – Clúster de Eventos, acompañada por la Agencia Córdoba Turismo, destinada a acompañar a los municipios y comunas de la provincia en la comunicación, el desarrollo y el posicionamiento de sus principales acontecimientos.

La propuesta busca construir una identidad compartida que permita visibilizar la diversidad de eventos que tienen lugar en el territorio provincial, incluyendo propuestas culturales, musicales, deportivas, artísticas y de entretenimiento. A través de esta herramienta, se apunta a poner en valor el potencial de cada localidad y el aporte que la industria de los eventos genera en las economías regionales, la actividad turística y la vida de las comunidades.

“Esta iniciativa representa un paso muy importante para seguir consolidando a Córdoba como sede de grandes eventos. Nuestra provincia tiene una enorme diversidad de propuestas y destinos con capacidad para recibir acontecimientos de distintas características y dimensiones. Queremos que cada municipio y comuna pueda mostrar su potencial, fortalecer la identidad de sus eventos y encontrar en esta herramienta un respaldo para su promoción y posicionamiento turístico. Los eventos generan movimiento económico, impulsan el turismo, dinamizan las economías regionales y permiten que cada localidad muestre lo mejor de sí. Por eso, es fundamental trabajar articuladamente, acompañando a los gobiernos locales y al sector privado para que cada evento se convierta en una oportunidad de desarrollo y crecimiento para Córdoba”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

En este marco, el sello se presenta como una herramienta de articulación territorial que permitirá acompañar a los gobiernos locales en la promoción de sus eventos, fortaleciendo su identidad y contribuyendo a consolidar a Córdoba como una provincia elegida para la realización de encuentros y acontecimientos de distintas escalas.

Capacitación y acompañamiento a los gobiernos locales

Durante la jornada de presentación se realizará una breve capacitación sobre la aplicación del sello, compartiendo experiencias y herramientas prácticas de trabajo para que cada localidad pueda aprovechar sus beneficios y potenciar la comunicación de sus eventos.

La iniciativa está dirigida a municipios y comunas que organicen, acompañen o promuevan acontecimientos dentro del territorio provincial. Para ello, se establecieron bases y condiciones de uso que contemplan un proceso de solicitud y evaluación de cada propuesta por parte de Córdoba Welcome.

Entre los criterios de evaluación se tendrán en cuenta la capacidad de convocatoria, el impacto económico y turístico, la relevancia cultural, artística o deportiva, el valor estratégico para el desarrollo territorial y la trayectoria y proyección de cada evento.

En este sentido, no se establece una cantidad mínima de asistentes como requisito, ya que se valorarán las características y la importancia de cada propuesta para su localidad o región, independientemente de su dimensión.

Una identidad compartida para potenciar los eventos de Córdoba

Una vez aprobada la solicitud, los municipios y comunas podrán incorporar la marca en distintas piezas de comunicación y promoción, como afiches, cartelería, banners, redes sociales, sitios web, campañas audiovisuales y señalética vinculada al evento, respetando los lineamientos de identidad visual establecidos.

Asimismo, las solicitudes formarán parte de un Registro Provincial de Eventos impulsado por Córdoba Welcome, una herramienta que permitirá conocer y sistematizar la actividad del sector, facilitar la planificación, promover la articulación entre los distintos actores y contribuir al desarrollo del Calendario Provincial de Eventos.

De esta manera, “Córdoba, sede de grandes eventos” busca consolidarse como una marca que represente la diversidad y el potencial de los destinos cordobeses, promoviendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado y fortaleciendo el posicionamiento de la provincia a través de una de sus principales fortalezas: su capacidad para generar experiencias y convocar públicos durante todo el año.

La iniciativa reafirma la importancia de los eventos como motores de desarrollo turístico y económico, capaces de dinamizar la gastronomía, el alojamiento, el comercio, el transporte y los servicios, al tiempo que contribuyen a poner en valor la identidad y los atractivos de cada rincón de Córdoba.