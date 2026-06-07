Argentina ganó sin Messi y Scaloni probó variantes antes del Mundial

La Selección venció 2 a 0 a Honduras en Texas, con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Fue el primer amistoso de la recta final antes del debut mundialista, con varios titulares preservados, cuatro debutantes y una nueva prueba para ajustar piezas.

La Selección Argentina superó este sábado 2 a 0 a Honduras en el Kyle Field de College Station, en Texas, en el primero de los dos amistosos programados por Lionel Scaloni antes del debut en el Mundial 2026. El equipo nacional no tuvo a Lionel Messi en cancha, pero resolvió el partido con autoridad y aprovechó la noche para probar variantes.

Argentina asumió el protagonismo desde el inicio, con circulación en campo rival y varias aproximaciones ante un Honduras que se replegó cerca de su área. Giuliano Simeone tuvo una de las primeras situaciones tras una mala salida del arquero Edrick Menjívar, mientras que el conjunto centroamericano apenas respondió con un remate lejano de Edwin Rodríguez.

El primer gol llegó sobre el cierre de la etapa inicial. Giovani Lo Celso sacó un remate que dio en el travesaño y, en la continuidad de la jugada, el árbitro sancionó penal por una infracción sobre Nicolás Tagliafico. Lautaro Martínez se hizo cargo de la ejecución y abrió el marcador con un remate cruzado.

En el complemento, la Selección encontró rápido el segundo. Una buena acción colectiva, con una asistencia de taco de Lautaro Martínez, terminó con la definición de Giuliano Simeone para el 2 a 0. El delantero de Atlético de Madrid volvió a mostrarse como una alternativa intensa y directa dentro del recambio ofensivo.

Con la ventaja asegurada, Scaloni movió el banco y repartió minutos. Ingresaron, entre otros, Rodrigo De Paul, Facundo Medina, Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y José Manuel López. Además, debutaron con la camiseta argentina Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

La ausencia de Messi fue uno de los datos salientes de la noche. El capitán estuvo entre los suplentes, pero no sumó minutos y fue preservado por el cuerpo técnico en medio de la puesta a punto física. Tampoco estuvieron disponibles Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Nico Paz y Julián Álvarez, todos bajo seguimiento o con cargas administradas.

El amistoso también estuvo atravesado por la baja de Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro en el sóleo derecho y quedó desafectado de la lista mundialista. Scaloni deberá definir su reemplazante en los próximos días, con Marcos Senesi como una de las opciones que aparece en consideración.

Tras el partido, Lautaro Martínez valoró el triunfo y el rodaje previo al torneo. El delantero sostuvo que se preparó “muy bien mentalmente” y remarcó que la Selección deberá “defender lo que logramos en Qatar”. Lisandro Martínez, por su parte, afirmó que “cada partido es una final” y destacó la mentalidad del grupo en la recta final hacia la Copa del Mundo.

Lo que viene para la Scaloneta

La Selección continuará su preparación en Estados Unidos y este domingo tiene previsto un entrenamiento vespertino cerrado en Ellis Field, según el cronograma oficial de la AFA.

El próximo amistoso será el martes 9 de junio ante Islandia, en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Será la última prueba antes del estreno mundialista.

Luego llegará el debut en el Mundial 2026, previsto para el martes 16 de junio frente a Argelia. Argentina integra el Grupo J, que también tiene a Austria y Jordania como rivales de la fase inicial.

El triunfo ante Honduras dejó una señal positiva: Argentina ganó sin necesidad de exigir a Messi, sostuvo su identidad, sumó minutos para futbolistas que pelean por un lugar y volvió a mostrar recursos ofensivos en una previa donde la prioridad es llegar con el plantel entero y competitivo al debut mundialista.