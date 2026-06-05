Cuesta Blanca participó del lanzamiento del Mes del Cicloturismo en La Cumbre

La presidenta comunal Ana Gaitán acompañó la presentación de la propuesta provincial, que busca promover el turismo en bicicleta y poner en valor los paisajes naturales de la región.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este jueves por la tarde del lanzamiento del Mes del Cicloturismo, realizado en la localidad de La Cumbre.

La actividad contó con la presencia del intendente anfitrión, Pablo Alicio; el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; y otras autoridades provinciales, municipales y comunales.

Según se informó, la iniciativa apunta a promocionar el turismo en bicicleta como una forma de recorrer y disfrutar los paisajes naturales de Córdoba, con especial presencia de localidades serranas y circuitos vinculados a la actividad al aire libre.

Desde la comuna, Gaitán destacó la participación en este espacio provincial, orientado a fortalecer propuestas turísticas que integran deporte, naturaleza y desarrollo regional.

El Mes del Cicloturismo busca visibilizar recorridos, experiencias y destinos que permiten descubrir la región sobre dos ruedas, en contacto con el entorno natural de las sierras.