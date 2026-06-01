Boca no le renovará a Úbeda y busca nuevo técnico tras la eliminación en la Libertadores

La dirigencia decidió cerrar el ciclo del entrenador luego de la derrota ante Universidad Católica, que dejó al club afuera de la Copa Libertadores en fase de grupos. El próximo objetivo será llegar con nuevo DT al inicio de la pretemporada.

Claudio Úbeda dejará de ser el director técnico de Boca. Aunque el club todavía no difundió una comunicación oficial, la dirigencia resolvió no renovar el vínculo del entrenador, que quedó condicionado tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El cierre del ciclo se precipitó después de la derrota por 1 a 0 ante Universidad Católica en La Bombonera. Boca necesitaba ganar para clasificarse a los octavos de final, pero terminó tercero en el Grupo D y cayó a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Úbeda había asumido como entrenador principal tras haber integrado el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo. Su continuidad quedó en evaluación durante las últimas semanas, pero la eliminación continental terminó de definir la postura de la conducción encabezada por Juan Román Riquelme.

El entrenador se va luego de un ciclo de poco más de siete meses, con 32 partidos dirigidos, 17 triunfos, 7 empates y 8 derrotas. A pesar de una efectividad superior al 60%, el balance quedó atravesado por una seguidilla de golpes deportivos, entre ellos la eliminación ante Racing en el Clausura 2025, la caída frente a Huracán en el Apertura y la despedida temprana de la Libertadores.

La prioridad de Boca ahora será resolver rápidamente el nombre del nuevo entrenador. La idea de la dirigencia es que el sucesor esté definido para el comienzo de la pretemporada, prevista para el 18 de junio en el predio de Ezeiza.

El próximo compromiso internacional también aparece como un punto de presión. Boca deberá enfrentar a O’Higgins de Chile en los playoffs de la Copa Sudamericana: la ida se jugará en la semana del 21 de julio en La Bombonera y la revancha será entre el 28 y el 30 de julio en Rancagua.

Con la salida de Úbeda, Boca abre un nuevo capítulo en una etapa marcada por la urgencia de recomponer el rumbo futbolístico. La eliminación en la Libertadores dejó un fuerte malestar entre los hinchas y obligó a la dirigencia a tomar una decisión antes del inicio del segundo semestre.