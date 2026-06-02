Lucha contra el fuego: Córdoba suma tres aeronaves y fortalece la mayor flota aérea contra incendios de Argentina

En el Día del Bombero Voluntario, el gobernador Martín Llaryora presidió la presentación de un avión hidrante y dos helicópteros multipropósito para fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales. La inversión supera los 14 millones de dólares y se realiza en el marco de la Alerta Ambiental vigente hasta el 31 de diciembre. Córdoba cuenta ahora con 11 aeronaves especializadas y la mayor capacidad aérea de respuesta ante incendios de la Argentina.

En el Día del Bombero Voluntario, el gobernador Martín Llaryora encabezó la incorporación de tres nuevas aeronaves a la flota de la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA), fortaleciendo la capacidad operativa de la Provincia para la prevención y el combate de incendios forestales, las tareas de rescate y la respuesta ante emergencias en todo el territorio cordobés.

Las nuevas unidades son un avión hidrante Air Tractor AT-802 Biplaza y dos helicópteros Airbus H-125, adquiridos mediante una inversión superior a los 14 millones de dólares.

Con esta incorporación, Córdoba pasa a contar con 11 aeronaves especializadas y consolida la flota aérea destinada al combate de incendios más importante de la Argentina.

Estas unidades forman parte de una estrategia sostenida de inversión provincial destinada a anticiparse a la temporada de incendios y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias, en un contexto de creciente riesgo ambiental.

Estado de Alerta Ambiental por riesgo de incendios

La incorporación de las aeronaves se produce en el marco del Estado de Alerta Ambiental por riesgo de incendios dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, vigente desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre.

La medida prohíbe el encendido de cualquier tipo de fuego en tierras públicas y restringe toda actividad que pueda generar focos ígneos.

La decisión fue adoptada a partir de informes técnicos elaborados por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, que advierten sobre el agravamiento de las condiciones de sequía durante los meses de otoño e invierno, la ocurrencia de heladas tempranas, temperaturas superiores a los valores históricos y una importante acumulación de material combustible en zonas serranas y agroganaderas.

La resolución faculta además a dicha Secretaría a adoptar medidas preventivas complementarias y adecuar las disposiciones vigentes de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo en cada región de la provincia.

“Hoy ratifico el compromiso que asumí para seguir consolidando el sistema. Cada helicóptero y cada avión que incorporamos tiene el propósito de proteger las vidas de los bomberos mientras protegen a la comunidad. Este equipamiento, aun en tiempos de crisis, consolida a Córdoba como la provincia con mayor capacidad de ataque aéreo contra incendios en el país”, afirmó Llaryora.

El nuevo avión estará destinado a la lucha contra incendios forestales y a la formación de pilotos. En tanto, los helicópteros multipropósito podrán intervenir en operativos de combate del fuego, rescates, apoyo policial y traslado de brigadistas forestales.

“A pesar de las dificultades actuales, trabajamos juntos y hemos garantizado no solo los recursos que les corresponden, sino también fondos adicionales. En el contexto actual de la Argentina, es un orgullo sostener este apoyo a los bomberos”, agregó el mandatario.

Llaryora destacó además las capacidades que Córdoba ha desarrollado en materia de gestión del riesgo, entre ellas el entrenamiento permanente de los pilotos de la DPA, la incorporación de tecnología de monitoreo de última generación y el fortalecimiento institucional del sistema de bomberos voluntarios.

La Provincia cuenta actualmente con 36 pistas operativas distribuidas estratégicamente en distintos puntos del territorio, especialmente en las zonas de mayor riesgo, lo que permite una respuesta rápida y eficiente durante la temporada de incendios.

El secretario general de la Gobernación, David Consalvi, destacó que la inversión “consolida a Córdoba en la vanguardia del combate aéreo. Contar con estas herramientas y con recursos humanos altamente capacitados permite brindar respuestas eficaces para proteger a la comunidad y a nuestros recursos naturales”.

Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Pública, Miguel Siciliano, resaltó el trabajo articulado con los cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia.

“El Gobierno de Córdoba hace muchos años que viene trabajando en sintonía con los brigadistas. En el Día del Bombero Voluntario queremos agradecer su labor y reconocer el enorme compromiso que tienen con cada comunidad”, señaló.

A su turno, el jefe de la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios, Fernando López, agradeció la incorporación de los nuevos recursos y sostuvo que “estas herramientas fortalecen la prevención, mejoran los entrenamientos y potencian la capacidad de combate de incendios en toda la provincia”.

Solidaridad y entrega al servicio de la comunidad

Durante el acto, el gobernador rindió homenaje a los bomberos voluntarios cordobeses, a quienes definió como un ejemplo de solidaridad y vocación de servicio.

“Ustedes no solo apagan incendios; son la verdadera defensa civil de nuestros pueblos. Acompañar y respaldar a su institución es apoyar la solidaridad de Córdoba, así como la prevención y el combate de las emergencias”, expresó.

En la oportunidad, el Gobierno provincial también entregó aportes económicos destinados al fortalecimiento de los cuarteles de bomberos voluntarios. Los montos, que oscilaron entre los 18 y los 30 millones de pesos por institución, fueron asignados de acuerdo con la dimensión operativa de cada cuerpo y las características de sus localidades.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Marcelo Zornada, destacó que la Provincia continuará acompañando al sistema de bomberos voluntarios.

“Sabemos que es una herramienta clave para el combate de incendios y el rescate. El Gobierno de Córdoba los va a seguir apoyando siempre. No vamos a dejar a ningún bombero en el camino”, aseguró.

Una flota estratégica para la gestión del riesgo

Las nuevas aeronaves se incorporan a una flota aérea que constituye una herramienta estratégica para la prevención y el combate de incendios forestales.

Hasta antes de esta adquisición, la Dirección Provincial de Aeronáutica contaba con ocho unidades:

Tres aviones Air Tractor AT-802A destinados al combate del fuego.

Un Air Tractor AT-802 Fire Boss Biplaza para combate de incendios e instrucción de pilotos.

Dos helicópteros Airbus AS350 B3 para combate de incendios, rescate y traslado de brigadistas.

Un helicóptero Airbus H145 destinado a operaciones de lucha contra el fuego y transporte de personal especializado.

Un avión vigía Cessna 206 para tareas de coordinación y apoyo táctico.

Con la incorporación de las tres nuevas aeronaves, Córdoba continúa fortaleciendo un sistema de respuesta aérea considerado entre los más importantes de América Latina para la prevención y el combate de incendios forestales y la atención de emergencias en todo el territorio provincial.

Estuvieron presentes la diputada nacional Carolina Basualdo; los ministros Manuel Calvo, Juan Pablo Quinteros, Sergio Busso y Miguel Siciliano; el secretario general de la Gobernación, David Consalvi; el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Marcelo Zornada; autoridades provinciales, representantes de cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia y miembros de distintas instituciones vinculadas al sistema de gestión del riesgo.