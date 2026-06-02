Llaryora pidió justicia por Agostina y llamó a reforzar la prevención contra la violencia de género

El gobernador Martín Llaryora se refirió al femicidio de Agostina Vega durante el acto por el Día del Bombero Voluntario, donde pidió un minuto de silencio en memoria de la joven y expresó su acompañamiento a la familia. También remarcó la colaboración del Estado provincial con la investigación y sostuvo que el caso debe interpelar a toda la sociedad.

El gobernador Martín Llaryora se refirió este martes al femicidio de Agostina Vega y renovó el pedido de justicia, durante el acto por el Día del Bombero Voluntario, en el que la Provincia presentó tres nuevas aeronaves destinadas a fortalecer el combate de incendios forestales.

Al inicio de la actividad, el mandatario pidió un minuto de silencio en memoria de la joven y en acompañamiento a su familia, en medio de la conmoción generada por el caso.

“Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos. Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”, sostuvo Llaryora.

El gobernador recordó además que el domingo recibió al padre y a los abuelos de Agostina para informarles personalmente las acciones impulsadas por el Estado provincial y transmitirles el compromiso de continuar colaborando con la investigación hasta el total esclarecimiento del hecho.

“Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia para explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia”, señaló.

En su mensaje, Llaryora sostuvo que la muerte de Agostina debe convertirse en un punto de reflexión colectiva y en un llamado a profundizar las políticas de prevención frente a la violencia de género.

“Tenemos que seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley”, expresó.

El mandatario también hizo hincapié en la necesidad de preservar la institucionalidad, la independencia de la Justicia y la separación de poderes, al tiempo que garantizó la plena colaboración del Ejecutivo provincial con la investigación.

“Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”, afirmó.

Asimismo, recordó que Córdoba sostiene políticas públicas orientadas a la prevención, asistencia y acompañamiento de víctimas, además de acciones de concientización en ámbitos educativos y comunitarios.

“Mientras estos hechos sigan ocurriendo, tenemos que seguir trabajando, concientizando y actuando para que no se vuelvan a repetir. Esa es nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad”, concluyó.