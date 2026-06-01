Córdoba celebra el Mes del Cicloturismo con una agenda de travesías, paseos y eventos durante junio

Con circuitos serranos, caminos rurales, recorridos junto a lagos y propuestas para distintos niveles, la provincia volverá a celebrar durante junio el Mes del Cicloturismo. La agenda incluye actividades en localidades de distintos valles, con el objetivo de fortalecer una modalidad turística vinculada al deporte, la naturaleza y las escapadas sustentables.

Córdoba volverá a celebrar durante junio el Mes del Cicloturismo, una propuesta que busca consolidar a la provincia como uno de los destinos más elegidos del país para recorrer en bicicleta.

Con paisajes serranos, caminos rurales, circuitos junto a lagos y una agenda de actividades deportivas y recreativas, la iniciativa apunta a fortalecer un segmento que creció con fuerza en los últimos años, impulsado por la búsqueda de experiencias al aire libre, contacto con la naturaleza, bienestar y turismo activo.

La provincia ofrece una diversidad de escenarios ideales para esta práctica: recorridos de montaña, senderos serranos, travesías por caminos rurales y circuitos que bordean ríos, embalses y lagos. Esa variedad permite sumar propuestas tanto para ciclistas amateurs como para quienes ya cuentan con mayor experiencia.

Durante todo el mes se desarrollarán encuentros, paseos, travesías, competencias y actividades recreativas en diferentes localidades cordobesas, generando movimiento turístico y promoviendo una forma sustentable de conocer el territorio.

Una agenda con actividades en toda la provincia

El cronograma comenzará el 3 de junio en La Cumbre, con el lanzamiento oficial del Mes del Cicloturismo, y continuará ese mismo día en Villa María, con una actividad de cicloturismo rural.

La programación seguirá el 6 de junio con propuestas en Villa María y Almafuerte, mientras que el 7 de junio se desarrollará el pre desafío Capilla del Monte-San Marcos Sierras.

Uno de los fines de semana con mayor actividad será el del 13 y 14 de junio, con eventos en Villa Ciudad Parque, Huerta Grande-La Cumbre, La Calera, Jesús María, Villa María, Embalse, Villa del Totoral, San Lorenzo y Villa Dolores.

El calendario continuará el 20 y 21 de junio con recorridos en Villa Las Rosas, Camino del Peregrino, La Cumbre, Estancia Vieja, San Javier y Yacanto, Jesús María y Marull.

Hacia el cierre del mes, habrá actividades en La Población, Santa María de Punilla, Huerta Grande, Embalse, Villa Dolores, Villa Tulumba, Villa Giardino, La Cumbrecita, Villa Santa Rosa y nuevamente el Camino del Peregrino.

Además, el cronograma incluye propuestas recurrentes durante junio, como recorridos en San Marcos Sierras los martes y jueves, travesías los sábados y domingos en esa misma localidad, un paseo familiar autoguiado durante todo el mes en Santa Rosa de Calamuchita y el Bici City Tour todos los sábados en Mina Clavero. La agenda se extenderá incluso hasta el 5 de julio, con una actividad de cicloturismo en Tanti.

Turismo activo para la temporada baja

La iniciativa también busca fortalecer la actividad turística durante la temporada baja, generando propuestas capaces de atraer visitantes y dinamizar las economías regionales.

En ese sentido, el cicloturismo permite articular deporte, naturaleza, gastronomía regional y pueblos con identidad propia, ofreciendo una forma distinta de recorrer los valles cordobeses.

Con caminos que atraviesan sierras, ríos, lagos y localidades llenas de historia y cultura, Córdoba invita una vez más a descubrir sus paisajes sobre dos ruedas y disfrutar de una experiencia que combina movimiento, aventura y turismo.