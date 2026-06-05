Murió el Indio Solari a los 77 años: adiós a una leyenda del rock argentino

Carlos Alberto Solari tenía 77 años y padecía Parkinson. Fue el cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y construyó una obra que marcó a generaciones enteras de seguidores.

Murió Carlos Alberto “Indio” Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. El músico tenía 77 años y padecía Parkinson, enfermedad que había hecho pública hace una década.

La noticia conmocionó al mundo de la música y a una legión de seguidores que acompañó durante décadas una obra atravesada por el misterio, la poesía urbana, la crítica social y una forma única de construir comunidad alrededor de las canciones.

Solari fue miembro fundador y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que formó en La Plata junto a Skay Beilinson y que se transformó en uno de los fenómenos culturales más grandes del país. Con Los Redondos, el Indio construyó una identidad propia, alejada de los circuitos tradicionales de la industria musical y sostenida por una relación directa con su público.

La historia ricotera marcó a varias generaciones con discos como Gulp!, Oktubre, Un baión para el ojo idiota, Bang! Bang! Estás liquidado, La mosca y la sopa y Luzbelito. Las letras del Indio se volvieron parte del lenguaje popular y muchas de sus canciones quedaron incorporadas al cancionero del rock nacional.

Tras la separación de Los Redondos, Solari continuó su camino con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que mantuvo viva su obra solista y volvió a convocar multitudes. También desarrolló trabajos vinculados al arte gráfico, la escritura y la experimentación sonora.

En los últimos años, su presencia pública se volvió más esporádica por razones de salud, aunque siguió manteniendo contacto con sus seguidores a través de mensajes, apariciones virtuales y la actividad de Los Fundamentalistas. Su figura conservó un peso central dentro de la cultura argentina, incluso lejos de los escenarios.

El Indio fue mucho más que el cantante de una banda. Para miles de personas, representó una manera de vivir la música como pertenencia, rito colectivo y expresión generacional. Su muerte deja una marca profunda en el rock nacional y en una memoria popular que seguirá cantando sus canciones.