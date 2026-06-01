La medida busca reforzar las acciones de prevención durante la temporada de mayor riesgo y prohíbe el encendido de fuego en tierras públicas en todo el territorio provincial.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba declaró el Estado de Alerta Ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial desde el 1 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2026, período que concentra las condiciones climáticas de mayor peligrosidad para el desarrollo y propagación de incendios forestales y rurales.

La decisión fue adoptada a partir de informes técnicos elaborados por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, que advierten sobre el agravamiento de las condiciones de sequía durante los meses de otoño e invierno, sumado a la ocurrencia de heladas tempranas, altas temperaturas y una importante acumulación de material combustible en zonas serranas y agroganaderas.

En este marco, queda prohibido el encendido de cualquier tipo de fuego en tierras públicas de la provincia, así como toda actividad que pueda dar origen a incendios.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, señaló que la medida tiene como objetivo fortalecer la capacidad preventiva del Estado antes del período crítico de incendios.

“No vamos a esperar a que el fuego sea noticia para actuar. La prevención es la herramienta más importante que tenemos para proteger vidas, viviendas, producción, recursos naturales y el patrimonio ambiental de Córdoba. Cada incendio que logramos evitar es una tragedia menos para nuestra provincia”, expresó.

La resolución también faculta a la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil a adoptar medidas preventivas complementarias y adecuar las disposiciones vigentes de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo en cada región de la provincia.

Córdoba cuenta con uno de los sistemas de combate de incendios más importantes del país, integrado por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, el ETAC, más de 190 cuarteles de bomberos voluntarios y una flota aérea provincial preparada para intervenir ante emergencias.

Desde el Ministerio de Seguridad se recordó a la población la importancia de extremar los cuidados, evitar cualquier conducta que pueda generar focos ígneos y denunciar de manera inmediata cualquier columna de humo o situación de riesgo a través de los canales de emergencia habilitados.