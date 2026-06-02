Bullrich ofreció su renuncia a Milei y volvió a exponer diferencias dentro de La Libertad Avanza

La jefa del bloque oficialista en el Senado puso su cargo a disposición tras rechazar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. El Presidente no aceptó la dimisión y buscó contener una nueva tensión interna en el oficialismo.

La senadora Patricia Bullrich ofreció su renuncia como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, luego de diferenciarse de una decisión impulsada por la Casa Rosada. El gesto fue transmitido al presidente Javier Milei, quien no aceptó la dimisión y ratificó su continuidad al frente de la bancada oficialista.

La tensión se originó por el pedido del Poder Ejecutivo para retirar el pliego de María Verónica Michelli, propuesta para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata. La nominación de Michelli había sido enviada al Senado como parte de un paquete de designaciones judiciales.

Bullrich comunicó que no acompañará el retiro del pliego y sostuvo que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia”. Pese a marcar esa diferencia, aclaró que mantiene su respaldo al proyecto político de Milei, en un intento por separar la disidencia puntual de una ruptura con el oficialismo.

El caso generó ruido dentro de la bancada libertaria porque la exministra de Seguridad no solo expresó públicamente su desacuerdo, sino que además dejó abierta la discusión sobre la libertad de acción de otros senadores oficialistas frente a una instrucción política de la Casa Rosada.

La decisión del Gobierno de retirar el pliego fue cuestionada por distintos sectores políticos y judiciales. Michelli es funcionaria judicial con trayectoria en los tribunales federales de La Plata y su caso tomó relevancia pública por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, dato que aparece como uno de los elementos que rodean la controversia política.

El episodio también tuvo derivaciones judiciales: el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió abrir una investigación para determinar si el retiro de la postulación pudo configurar un acto de discriminación. Entre las medidas solicitadas, requirió que el Senado informe el estado formal del pliego.

Un nuevo cortocircuito interno

La diferencia por el pliego de Michelli no fue el primer desencuentro público entre Bullrich y sectores del Gobierno. Semanas atrás, la senadora también se había diferenciado al reclamar que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada patrimonial para despejar cuestionamientos.

En la Casa Rosada buscaron bajarle el tono a la interna y evitaron presentar el desacuerdo como una ruptura. Cerca del oficialismo admiten, sin embargo, que las intervenciones públicas de Bullrich generan incomodidad, sobre todo por su rol institucional como conductora del bloque libertario en el Senado y por su peso político propio dentro del espacio.

La situación deja al oficialismo frente a un nuevo desafío parlamentario. Si Bullrich mantiene su rechazo al retiro del pliego, el Gobierno deberá ordenar a su propia bancada y conseguir respaldo suficiente para sostener la estrategia de la Casa Rosada en el Senado.