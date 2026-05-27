Villa Giardino y La Cumbre avanzan en la puesta en valor del Camino de los Artesanos

Autoridades municipales y provinciales mantuvieron una reunión con comerciantes, artesanos, emprendedores y prestadores turísticos para fortalecer este corredor cultural y comercial de Punilla e incorporarlo a los circuitos turísticos de Córdoba.

Villa Giardino fue sede este martes de una reunión informativa orientada a avanzar en la puesta en valor del Camino de los Artesanos, con el objetivo de fortalecer este corredor turístico-cultural que une a Villa Giardino y La Cumbre.

El encuentro contó con la presencia del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; el intendente de Villa Giardino, Jorge Soria; el intendente de La Cumbre, Pablo Alicio; la secretaria de Turismo de La Cumbre, Paola Olmos; el titular del área de Turismo de Villa Giardino, Leonardo Camarca; además de autoridades locales, comerciantes, artesanos, emprendedores, prestadores de alojamiento y referentes del sector turístico.

Durante la jornada se presentaron los posibles alcances del proyecto, las acciones previstas y distintas propuestas de trabajo conjunto para potenciar el desarrollo turístico, cultural y comercial del camino.

El Camino de los Artesanos es un paseo que une La Cumbre con Villa Giardino y puede recorrerse en auto o en bicicleta. Su trazado comprende aproximadamente 9 kilómetros de camino de tierra, en un entorno serrano atravesado por naturaleza, historia y producción local.

A lo largo del recorrido se encuentran casas de artesanos, granjas ecológicas y distintos espacios donde productores de la zona muestran artículos elaborados con sus propias manos. Cada puesto tiene un rubro particular, lo que permite encontrar piezas de cerámica, madera, cestería, bijouterie, metal, lana, telar, piedras semipreciosas y otros trabajos artesanales.

La propuesta también incluye especialidades gastronómicas como dulces, fiambres, licores y conservas caseras. Además, en el sector funcionan casas de té que suelen ofrecer espectáculos musicales y artísticos, sumando otro atractivo al paseo.

Desde La Cumbre, se puede acceder por calle Belgrano o por Avenida Argentina, detrás del Golf Club, rumbo al sur, siguiendo los carteles indicadores.

Tras el encuentro, Capitani señaló que junto a Jorge Soria y Pablo Alicio mantuvieron una reunión con comerciantes y referentes del Camino de los Artesanos para trabajar sobre “la importancia de seguir fortaleciendo y revalorizando este circuito turístico y comercial tan representativo de Punilla”.

El titular de la Agencia Córdoba Turismo remarcó además que se trata de un circuito que combina “identidad regional, producción local y una propuesta única dentro de Córdoba”.

Desde los municipios de Villa Giardino y La Cumbre coincidieron en que esta primera reunión permitió comenzar a delinear los aspectos más representativos del proyecto, relevar necesidades urgentes y proyectar nuevas acciones para consolidar al Camino de los Artesanos dentro de la oferta turística provincial.