Avenida Cárcano vuelve a ser escenario de un siniestro fatal en Villa Carlos Paz

La víctima tenía 25 años y circulaba en una Yamaha XTZ cuando protagonizó un siniestro con una Chevrolet Spin. La tragedia vuelve a poner bajo la lupa a una de las arterias con mayor historial de accidentes graves y fatales en Villa Carlos Paz.

Un joven motociclista de 25 años murió este domingo 7 de junio luego de protagonizar un grave siniestro vial en Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió al mediodía, en la intersección de avenida Cárcano y Dr. Esteban Maradona, en el sector de barrio Los Inquilinos.

Por causas que se investigan, en el lugar colisionaron una Chevrolet Spin, conducida por una mujer de 45 años, y una motocicleta Yamaha XTZ en la que se trasladaba la víctima.

Como consecuencia del impacto, el joven quedó inconsciente sobre la carpeta asfáltica. Personal de emergencias acudió al lugar, le brindó las primeras asistencias y dispuso su traslado urgente hacia el Hospital Domingo Sayago.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el motociclista falleció antes de llegar al centro de salud. Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad de la víctima.

La tragedia vuelve a poner bajo la lupa a la avenida Cárcano, una de las arterias más transitadas de Villa Carlos Paz y con un extenso historial de siniestros graves y fatales. En los últimos años, distintos hechos con motociclistas involucrados volvieron a encender la preocupación por la seguridad vial en ese corredor.

La investigación quedó orientada a determinar la mecánica del choque y las circunstancias que derivaron en el siniestro fatal. En la zona trabajó personal policial y se realizaron las actuaciones correspondientes para poner los antecedentes a disposición de la Justicia.