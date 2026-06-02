Caputo apuntó contra Kicillof y descartó un regreso del kirchnerismo al poder

El ministro de Economía sostuvo que Axel Kicillof “no va a ser presidente nunca” y pronosticó que Javier Milei ganará la elección de 2027 “por paliza”. La frase fue pronunciada ante empresarios argentinos y brasileños, en una exposición donde también defendió el rumbo económico del Gobierno.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, volvió a endurecer su discurso político y apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien descartó como eventual candidato presidencial para 2027. La definición fue formulada durante su participación en el CAMBRAS Business Day 2026, ante empresarios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña.

En uno de los tramos más fuertes de su exposición, Caputo sostuvo que “el kirchnerismo no es una opción” en la Argentina y afirmó que, aun frente a un escenario internacional adverso, Kicillof no llegará a la Presidencia. “Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina”, lanzó el funcionario, en una frase que rápidamente generó repercusión política.

El ministro también proyectó un triunfo amplio de Javier Milei en las próximas elecciones presidenciales. Según planteó, el oficialismo llegará a 2027 con una economía más ordenada y con mejores indicadores, por lo que pronosticó que el Presidente ganará “por paliza en primera vuelta”.

La frase contra Kicillof se produjo en el marco de una exposición más amplia sobre el programa económico del Gobierno. Caputo defendió el ajuste fiscal, la acumulación de reservas, la baja de la inflación y el cambio de modelo económico, y sostuvo que “lo peor ya pasó” tras la situación heredada en diciembre de 2023.

En materia cambiaria, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que “sobran dólares” y destacó las compras de divisas del Banco Central. También afirmó que el Gobierno logró dejar atrás el problema de la restricción externa y planteó que actualmente hay disponibilidad de divisas para importadores y empresas.

Caputo además anticipó que la inflación de mayo será menor al 2,6% registrado en abril, aunque evitó precisar el dato final. En ese punto, vinculó la desaceleración de precios con la disciplina fiscal, la política monetaria y la recuperación de confianza en el programa económico.

La intervención del ministro volvió a mostrar la estrategia del Gobierno de combinar mensajes económicos con definiciones electorales. En ese esquema, Caputo buscó instalar la idea de que la mejora de la economía será el principal argumento político del oficialismo y que el kirchnerismo no tendrá margen para construir una alternativa competitiva hacia 2027.