La Agencia Córdoba Turismo presentó oficialmente la edición 2026 de la propuesta, que durante junio reunirá travesías, encuentros, competencias y actividades recreativas en distintos puntos de la provincia. La localidad fue elegida por su trayectoria en el desarrollo de circuitos y experiencias vinculadas al turismo en bicicleta.

La Cumbre fue escenario este jueves del lanzamiento oficial del Mes del Cicloturismo 2026, una iniciativa impulsada por la Agencia Córdoba Turismo que durante junio desplegará actividades deportivas, recreativas y turísticas en diferentes localidades de la provincia.

La elección de La Cumbre como sede de la presentación no fue casual. La localidad cuenta con una fuerte trayectoria vinculada al cicloturismo y al mountain bike, con circuitos permanentes, propuestas diseñadas para recorrer la región sobre dos ruedas y una identidad deportiva asociada al Desafío al Valle del Río Pinto, la competencia de mountain bike más importante de América Latina.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, junto al intendente de La Cumbre, Pablo Alicio. También participaron representantes del Desafío al Valle del Río Pinto, autoridades municipales, referentes del sector turístico, ciclistas y cicloturistas de distintas localidades cordobesas.

La presentación contó además con la presencia de Javier Gómez, presidente de la Fundación SuperAdaptados, organización que promueve la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte y trabaja en la entrega de bicicletas adaptadas. Su participación reforzó la mirada inclusiva y accesible que la provincia busca incorporar al desarrollo de sus productos turísticos.

Córdoba, sobre dos ruedas

Durante el lanzamiento se destacó el crecimiento que tuvo el cicloturismo en los últimos años, impulsado por la búsqueda de experiencias al aire libre, el contacto con la naturaleza, el bienestar y las actividades deportivas.

En ese escenario, Córdoba aparece como uno de los destinos más atractivos del país por la diversidad de sus paisajes: sierras, valles, caminos rurales, lagos, ríos y pueblos con identidad propia.

“El cicloturismo representa una forma distinta de descubrir Córdoba, conectando el deporte, la naturaleza y las experiencias en cada rincón de la provincia. Trabajamos junto a municipios y prestadores para seguir posicionando a Córdoba como un destino ideal para disfrutar durante todo el año”, expresó Capitani.

La propuesta forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el turismo activo y contribuir a desestacionalizar la actividad, generando movimiento de visitantes y oportunidades para las economías regionales durante los meses de menor demanda.

Una agenda federal durante todo junio

A lo largo de junio, el Mes del Cicloturismo incluirá travesías, paseos, encuentros, competencias y actividades recreativas en distintos corredores turísticos de la provincia.

El cronograma contempla propuestas en localidades como La Cumbre, Villa María, Almafuerte, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Villa Ciudad Parque, Huerta Grande, La Calera, Jesús María, Embalse, Villa del Totoral, San Lorenzo, Villa Dolores, Villa Las Rosas, Estancia Vieja, San Javier y Yacanto, Marull, La Población, Santa María de Punilla, Villa Tulumba, Villa Giardino, La Cumbrecita, Villa Santa Rosa, Mina Clavero y Tanti, entre otras.

También habrá actividades recurrentes durante el mes, como recorridos en San Marcos Sierras, propuestas familiares autoguiadas en Santa Rosa de Calamuchita y circuitos urbanos en Mina Clavero.

Con esta agenda, Córdoba busca seguir consolidando al cicloturismo como una forma sustentable de recorrer el territorio, combinando deporte, naturaleza, gastronomía regional y experiencias locales.

La propuesta invita tanto a ciclistas experimentados como a familias y visitantes que buscan una manera diferente de descubrir los paisajes cordobeses, en un mes que volverá a tener a la bicicleta como protagonista.