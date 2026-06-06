ADARSA denunció un presunto loteo ilegal en un área protegida y apuntó contra el municipio: “¿Complicidad o incompetencia?”

La Asociación de Amigos del Río San Antonio advirtió sobre la comercialización en redes del loteo “Altavista Cabalango” y cuestionó la respuesta municipal, que aseguró no tener registro del emprendimiento ni haber detectado movimientos o cartelería en una inspección. La ONG exigió respuestas urgentes y la paralización inmediata de las obras.

La Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) denunció públicamente la existencia de un presunto loteo ilegal en un área protegida ubicada dentro del nuevo ejido de Villa Carlos Paz, y reclamó una intervención urgente del municipio.

Según informó la organización en sus redes sociales, se trata del loteo “Altavista Cabalango”, cuya comercialización habría sido detectada a través de publicaciones en redes.

A partir de esa situación, ADARSA presentó un pedido de informes ante la Municipalidad para conocer si existían registros, autorizaciones o actuaciones vinculadas al emprendimiento.

La respuesta oficial, según la ONG, fue que el municipio no tenía registro del loteo y que, tras una inspección, no se habían observado movimientos ni carteles en el lugar.

La entidad ambientalista cuestionó duramente esa contestación al señalar que el contraste con la realidad sería “total”. De acuerdo con la publicación, las imágenes recibidas por la organización mostrarían apertura de caminos, construcciones avanzadas y acopio de materiales para continuar edificando.

“¿Complicidad o incompetencia?”, planteó ADARSA en el inicio de su denuncia pública, al sostener que el gobierno municipal dice que “no ve” el loteo ubicado en un sector que las propias autoridades reconocerían como área protegida.

La organización también remarcó que, si el municipio efectivamente realizó una inspección, resulta llamativo que no se hayan advertido construcciones ya levantadas en el lugar.

“¿Fueron a inspeccionar y no vieron casas ya levantadas?”, cuestionaron desde la ONG.

En ese marco, ADARSA exigió respuestas urgentes y pidió la paralización inmediata de las obras, al considerar que el avance del emprendimiento podría implicar un daño ambiental en una zona sensible.

“El ambiente no puede esperar a que los funcionarios decidan abrir los ojos”, advirtió la asociación, que además pidió difundir la denuncia para evitar que el caso quede sin tratamiento.

La presentación vuelve a poner bajo la lupa el control municipal sobre el uso del suelo en el nuevo ejido de Villa Carlos Paz, especialmente en sectores de valor ambiental donde cualquier intervención urbanística requiere máxima transparencia, fiscalización efectiva y respuestas claras por parte del Estado.