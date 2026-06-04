Familiares de Agostina Vega encabezaron una multitudinaria marcha de Ni Una Menos en Córdoba

Los abuelos y tíos de la adolescente marcharon al frente de la columna en una jornada atravesada por el dolor y el pedido de justicia. El documento leído en Patio Olmos reclamó responsabilidades políticas y judiciales por la actuación estatal en el caso.

Los familiares de Agostina Vega encabezaron este miércoles una multitudinaria marcha de Ni Una Menos en la ciudad de Córdoba, en una jornada marcada por la conmoción que provocó el femicidio de la adolescente de 14 años y por un fuerte reclamo de justicia.

Los abuelos y tíos de Agostina marcharon al frente de la columna con remeras que llevaban la imagen de la adolescente. A su alrededor, miles de personas avanzaron bajo la lluvia desde la zona de Colón y Cañada hasta Patio Olmos, donde se realizó el acto central y la lectura del documento final.

La movilización se dio en el marco del 11° aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, pero en Córdoba el reclamo quedó atravesado de manera directa por el caso Agostina. Su nombre estuvo presente en carteles, banderas y cánticos, junto al pedido de respuestas frente a la violencia machista y a los cuestionamientos por la actuación de los organismos estatales durante la búsqueda.

Uno de los ejes de la marcha fue la exigencia de perspectiva de género en el Poder Judicial y mayores recursos para las políticas públicas de prevención y acompañamiento. También se pidió revisar las responsabilidades institucionales por las demoras y decisiones adoptadas en los primeros días de la investigación.

El documento leído al final de la movilización apuntó contra las autoridades que intervinieron en la causa. En ese tramo, las organizadoras reclamaron la destitución del fiscal Raúl Garzón y la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al sostener que “no activaron los protocolos de búsqueda inmediata” y que “revictimizan a las víctimas, a su madre y a su familia”.

Durante la lectura también se cuestionó lo que definieron como el “rasgo racista, misógino y patriarcal de la Justicia de Córdoba”, en referencia a otros casos de desaparición y violencia de género en la provincia, entre ellos el de Delicia Mamani Mamani, la estudiante del Colegio Carbó vista por última vez en Malagueño.

La marcha también tuvo una fuerte presencia de jóvenes, docentes, organizaciones feministas, agrupaciones sociales, sindicatos, familias y vecinos que se sumaron al reclamo. Una de las postales destacadas fue la participación de varones que acompañaron la movilización y plantearon la necesidad de involucrarse en la reflexión sobre las violencias machistas.

El caso de Agostina reavivó los cuestionamientos sobre los protocolos de búsqueda, la actuación judicial y las respuestas del Estado frente a niñas, adolescentes y mujeres en situación de riesgo. En paralelo, continúan los pedidos de jury contra fiscales vinculados a la causa y los reclamos políticos por la renuncia de Quinteros.

Tras la movilización, la familia de Agostina continuó el reclamo de justicia en una jornada cargada de dolor, luego de que los restos de la adolescente fueran entregados para su velatorio. La investigación sigue en curso, con Claudio Gabriel Barrelier detenido e imputado por femicidio.