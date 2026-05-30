La Gloria golpeó en el final, dejó afuera a Lanús y sigue en la Copa Argentina

La Gloria venció 2-1 al Granate este sábado en Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina, y se metió en octavos. Jhon Córdoba abrió el marcador, Lucas Besozzi empató para Lanús y Jeremías Lázaro apareció en tiempo agregado para darle la clasificación al equipo cordobés.

Instituto derrotó 2-1 a Lanús en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por los 16avos de final de la Copa Argentina, y consiguió una clasificación muy trabajada en Rosario. El equipo de Diego Flores lo ganó en el cierre, después de un partido cambiante, cargado de tensión y con varias expulsiones.

La Gloria se puso en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo con un gol de Jhon Córdoba. En el complemento, Lanús encontró el empate a los 33 minutos por intermedio de Lucas Besozzi, pero cuando el partido parecía encaminarse a los penales apareció Jeremías Lázaro, a los 48 minutos del segundo tiempo, para marcar el 2-1 definitivo.

El encuentro también quedó marcado por las tarjetas rojas. En el inicio del segundo tiempo fueron expulsados Carlos Izquierdoz, en Lanús, y Fernando Alarcón, en Instituto. Sobre el final también vieron la roja Mauricio Pellegrino, Hernán De La Fuente y Lucas Besozzi, en un cierre muy caliente.

En el desarrollo general, Instituto tuvo eficacia en los momentos clave y mostró carácter para reaccionar después del empate. Lanús empujó, generó más remates y llegó a igualarlo en el tramo final, pero no logró sostener el envión y terminó golpeado por el gol agónico de Lázaro.

Con este resultado, Instituto avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Platense con fecha y horario todavía por confirmar. Lanús, en cambio, quedó eliminado del certamen.