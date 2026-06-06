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Aprehenden a un hombre tras un disturbio en la confitería de la Terminal de Villa Carlos Paz

Un hombre de 39 años fue detenido luego de protagonizar un disturbio en la confitería de la Terminal de Ómnibus, donde habría reaccionado de manera agresiva cuando un empleado intentó retirarlo del lugar.

Cerca de las 22:20, personal policial del Destacamento Terminal intervino en la confitería ubicada dentro de la Terminal de Ómnibus de Villa Carlos Paz, donde un hombre de 39 años fue aprehendido tras protagonizar un disturbio con personal del local.

Según se informó, al arribar al lugar los efectivos entrevistaron a uno de los empleados, quien manifestó que intentó retirar del establecimiento a un hombre que se encontraba aparentemente en estado de ebriedad y que éste reaccionó de manera agresiva.

Ante la situación, el personal policial procedió a la aprehensión del sujeto, quien fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición de la Justicia.

lajornada
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