La Cooperativa Integral celebra sus 63 años con una tertulia abierta sobre comunidad y ambiente

La actividad se realizará este viernes 5 de junio, a las 19, en Moreno 78, en Villa Carlos Paz. Bajo el eje “Construir comunidad, cuidar el ambiente”, la propuesta reunirá a especialistas en gestión ambiental, cooperativismo, economía social y desarrollo comunitario.

La Cooperativa Integral Regional celebrará su 63° aniversario con una tertulia abierta orientada a reflexionar sobre el papel del cooperativismo en la construcción de comunidades más sostenibles, solidarias y comprometidas con el cuidado del ambiente.

La actividad se realizará este viernes 5 de junio, a las 19, en la sede de Moreno 78, en Villa Carlos Paz, bajo el título “Construir comunidad, cuidar el ambiente”.

La propuesta está pensada como un espacio de diálogo y encuentro, en el marco de una nueva conmemoración institucional, para poner en debate los vínculos entre organización comunitaria, sostenibilidad, ambiente y economía social.

El encuentro contará con la participación de invitados especiales. Entre ellos estará la arquitecta Patricia Ferreyra, especialista en gestión ambiental, planificación territorial y educación para la sostenibilidad, e integrante de la Escuela del Agua.

También participará el contador Domingo Benso, secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba y referente del Grupo Cooperativo Mutual Devoto.

La grilla se completa con el licenciado Marco Galán, especialista en desarrollo comunitario, economía social y comunicación popular, presidente de la Mutual Carlos Mugica y director de Radio Comunitaria La Ranchada.

La tertulia se inscribe en una celebración que busca no solo repasar la trayectoria de la entidad, sino también abrir una conversación sobre los desafíos actuales del cooperativismo y su aporte a una ciudad más integrada, participativa y ambientalmente responsable.