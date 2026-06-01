La localidad fue seleccionada entre los ocho destinos argentinos que competirán en la instancia internacional del programa impulsado por ONU Turismo. En la etapa previa también habían sido postuladas otras localidades cordobesas, entre ellas La Cumbre, La Cumbrecita y Los Reartes, en una convocatoria récord para el país.

En el marco de una nueva edición del Consejo Federal de Turismo (CFT), que se desarrolla en Mendoza, se anunció la selección de los ocho destinos argentinos que competirán en la instancia internacional de los Best Tourism Villages 2026, el programa impulsado por ONU Turismo para distinguir a los mejores pueblos turísticos del mundo.

Entre las localidades elegidas se encuentra Villa General Belgrano, que será la representante de Córdoba en esta convocatoria internacional orientada a reconocer destinos destacados por su desarrollo sostenible, su identidad cultural, su patrimonio y el trabajo de sus comunidades locales.

La selección fue realizada por equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, luego de evaluar 56 postulaciones provenientes de 19 provincias argentinas, una cifra que marcó un récord para el país.

Los pueblos elegidos para representar a la Argentina son Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

En la etapa previa, Córdoba había presentado cuatro postulaciones: Villa General Belgrano, La Cumbrecita, Los Reartes y La Cumbre. Esta última, ubicada en Punilla, había sido incluida por su perfil de destino serrano con identidad propia, patrimonio, entorno natural y desarrollo turístico sostenible.

La elección final de Villa General Belgrano deja a Córdoba nuevamente dentro de una vidriera internacional vinculada al turismo rural, comunitario y de pequeña escala, en un certamen que no solo evalúa infraestructura o capacidad de recepción, sino también la autenticidad de cada pueblo, la preservación de sus tradiciones y el compromiso con un modelo de desarrollo equilibrado.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que “la selección de Villa General Belgrano como representante de Córdoba y de la Argentina en esta instancia internacional es un reconocimiento al trabajo sostenido que realiza la localidad para preservar su identidad, potenciar sus tradiciones y consolidar un modelo de desarrollo turístico sustentable”.

Además, remarcó que “Córdoba tiene pueblos con enorme valor cultural, gastronómico y natural” y señaló que este tipo de programas internacionales permiten mostrar al mundo “la autenticidad de nuestras comunidades y el compromiso que existe entre el sector público, privado y los vecinos para seguir creciendo de manera sostenible”.

El programa Best Tourism Villages busca reconocer a pueblos rurales que preservan y promueven valores culturales, naturales y comunitarios, a través de modelos turísticos sostenibles en términos económicos, sociales y ambientales.

La iniciativa también apunta a visibilizar la diversidad de la oferta turística argentina y a poner en valor destinos que expresan de manera genuina sus tradiciones, estilos de vida y patrimonio cultural.

Otro dato relevante es que Argentina será sede de la ceremonia de premiación internacional, que se realizará en diciembre, cuando ONU Turismo anuncie a los pueblos distinguidos a nivel mundial en la edición 2026.

Desde la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación adelantaron además que se desarrollarán nuevas acciones de fortalecimiento y posicionamiento para los pueblos participantes, entre ellas el Primer Encuentro Nacional de Pueblos BTV, previsto para agosto, y la presencia de la iniciativa en la Feria Internacional de Turismo (FIT).

Con esta selección, Villa General Belgrano buscará proyectar a nivel internacional una identidad turística construida sobre sus tradiciones, su gastronomía, su paisaje y su capacidad de articular comunidad, sector privado y políticas públicas en torno al desarrollo sostenible.