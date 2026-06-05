Mayu Sumaj: secuestraron más de mil piezas arqueológicas y documentos históricos

El operativo fue realizado por Gendarmería Nacional en una vivienda de la localidad. Incautaron 1.011 objetos con presunto valor patrimonial, dos documentos históricos y un arma de fuego sin la documentación correspondiente.

Un allanamiento realizado en Mayu Sumaj, en el departamento Punilla, terminó con el secuestro de más de mil piezas de presunto valor arqueológico e histórico que no contaban con la documentación necesaria para acreditar su tenencia. Por el procedimiento, un ciudadano quedó supeditado a la causa.

La investigación fue llevada adelante por Gendarmería Nacional, a través de la Unidad de Inteligencia Criminal Córdoba, en coordinación con organismos especializados en la protección del patrimonio cultural. La causa se inició a partir de información aportada por instituciones competentes, que alertaron sobre la posible existencia de elementos arqueológicos no registrados según la normativa vigente.

A partir de esos datos, los investigadores realizaron tareas de análisis, consultas con organismos especializados, vigilancias discretas, constataciones de campo, relevamientos en fuentes abiertas y ciberpatrullaje. Esas medidas permitieron identificar un inmueble donde se exhibían y resguardaban numerosos objetos de interés patrimonial.

Con intervención de la Justicia Federal, se concretó el allanamiento en la vivienda y los efectivos secuestraron 1.011 objetos con presunto valor arqueológico, dos documentos históricos y un arma de fuego que tampoco contaba con la documentación correspondiente. Todos los elementos quedaron a disposición de la causa.

Ahora, las piezas serán analizadas por especialistas para determinar su origen, antigüedad y relevancia patrimonial. También se realizarán pericias sobre el resto de los elementos incautados, mientras avanza la investigación sobre la procedencia y la forma en que llegaron al domicilio.

El procedimiento quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N° 2 de Córdoba y la Fiscalía Federal N° 2. También participaron la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Córdoba, el Escuadrón 65 Córdoba, el Escuadrón de Seguridad Vial Santa Catalina y la Dirección de Protección Ambiental de Gendarmería.

La intervención se enmarca en las acciones destinadas a prevenir el tráfico ilegal de bienes culturales y proteger el patrimonio arqueológico e histórico. En Argentina, la Ley Nacional 25.743 establece que los bienes arqueológicos y paleontológicos son de dominio público del Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en el que se encuentren.