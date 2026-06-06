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Dos detenidos por manipular puertas de autos y edificios en el centro de Villa Carlos Paz

Dos hombres de 21 y 31 años fueron aprehendidos por infracción al Código de Convivencia Ciudadana, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de sujetos que intentaban abrir puertas de vehículos y complejos habitacionales.

Este viernes, alrededor de las 20:35, personal del Escuadrón Motorizado Enduro intervino en la zona de avenida San Martín y Darwin, en barrio Centro de Villa Carlos Paz, tras el alerta de vecinos por dos hombres que manipulaban puertas de automóviles y edificios.

Según se informó, los efectivos recibieron una comisión vía radial que advertía sobre la presencia de dos sujetos que intentaban abrir puertas de vehículos y complejos habitacionales en el sector.

A partir de un recorrido preventivo por la zona, personal del E.M.E. logró localizar e identificar a los sospechosos, procediendo a la aprehensión de dos hombres de 21 y 31 años.

Ambos fueron trasladados a sede policial por infracción al artículo 70 inciso B del Código de Convivencia Ciudadana, quedando a disposición de la autoridad competente.

lajornada
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