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Localizaron en la Plaza Federal al menor de 13 años que era buscado en Cosquín

El adolescente fue encontrado en buen estado de salud en la Plaza Federal de San Roque, tras un operativo conjunto entre distintas fuerzas y organismos. Luego fue trasladado a la Unidad Judicial de Cosquín para el reencuentro con sus familiares.

El menor de 13 años que era buscado en Cosquín fue localizado alrededor de las 22:30 en la Plaza Federal, en la localidad de San Roque, luego de un amplio operativo conjunto desplegado por distintas fuerzas de seguridad y organismos de emergencia.

Según se informó, el Protocolo de Búsqueda de Personas se activó de manera inmediata y permitió coordinar tareas entre personal de investigaciones, las departamentales Punilla y Punilla Norte, DUAR, Patrulla Rural, Defensa Civil municipal y Bomberos Voluntarios.

Las tareas incluyeron un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de entrevistas al entorno cercano y amigos del adolescente. En ese marco, personal de Investigaciones Criminales logró ubicarlo en buen estado de salud en la localidad vecina de San Roque.

Una vez puesto a resguardo, el menor fue trasladado de inmediato a la Unidad Judicial de Cosquín, donde se avanzó con las actuaciones correspondientes y el reencuentro con sus familiares.

El procedimiento contó con la presencia de la fiscal de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2, Silvina Pen; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el director general de Departamentales Norte, Comisario General Víctor Quevedo.

El operativo estuvo a cargo del director de Punilla Norte, Comisario Mayor Walter Frías; la subdirectora de Investigaciones Criminales Norte, Comisario Mayor Mónica Ludueña; el director de Punilla, Comisario Mayor Hernán Guayanes; y el subdirector de Punilla Norte, Comisario Inspector José Vega.

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