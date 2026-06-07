Antonelli ganó un caótico GP de Mónaco y se afirma como líder de la Fórmula 1

El italiano de Mercedes se impuso en Montecarlo tras una carrera atravesada por sanciones, choques, autos de seguridad y una bandera roja que obligó a relanzar la competencia desde la grilla. Franco Colapinto terminó 14° con Alpine y se mantiene 12° en el campeonato.

Kimi Antonelli ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y dio otro golpe fuerte en la pelea por el campeonato. El piloto italiano de Mercedes largó desde la pole, dominó buena parte de la carrera y resistió una relargada final cargada de tensión para quedarse con su quinta victoria de la temporada.

El podio lo completaron Lewis Hamilton, con Ferrari, e Isack Hadjar, con Red Bull Racing, en una prueba que tuvo múltiples golpes de escena y varios cambios en el clasificador final por sanciones. Oscar Piastri terminó cuarto con McLaren y Liam Lawson fue quinto con Racing Bulls.

Antonelli sostuvo la punta en la largada y rápidamente empezó a construir una diferencia importante sobre sus perseguidores. El primer golpe de la carrera llegó casi de inmediato: Max Verstappen tuvo problemas al momento de partir, quedó relegado y Red Bull decidió retirarlo en los primeros giros, en un domingo para el olvido para el neerlandés.

La carrera fue ganando tensión con el paso de las vueltas. En un circuito donde adelantar resulta casi imposible, las estrategias de boxes y las sanciones empezaron a pesar tanto como el ritmo de los autos. Varios pilotos fueron penalizados por exceder la velocidad en el pit lane, entre ellos Lewis Hamilton, George Russell, Pierre Gasly, Oscar Piastri y Franco Colapinto.

El momento más caótico llegó en el tramo final. Lance Stroll golpeó contra las barreras en la última curva y provocó el ingreso del auto de seguridad. Varios equipos aprovecharon para detener a sus pilotos, pero la neutralización no alcanzó para ordenar la carrera: poco después, Charles Leclerc sufrió un accidente prácticamente en el mismo sector y la dirección de carrera mostró la bandera roja para revisar el estado de la pista.

La competencia quedó suspendida durante varios minutos y luego se reanudó con una relargada desde la grilla. Antonelli no falló en ese momento crítico y mantuvo la punta por delante de Hamilton. Detrás, el relanzamiento dejó más roces, con Nico Hulkenberg tocando a Carlos Sainz en la horquilla y una nueva incidencia que terminó involucrando también a Colapinto antes del túnel. Sainz debió abandonar.

Las sanciones terminaron de acomodar el resultado. Gasly había cruzado la meta en posición de podio, pero dos penalizaciones de cinco segundos por exceso de velocidad en boxes lo hicieron caer al séptimo lugar. Russell, que no cumplió correctamente una sanción previa durante su parada, recibió un drive through y terminó fuera de los puntos. Sergio Pérez llegó a estar cerca de darle el primer punto a Cadillac, pero una penalización posterior de 10 segundos lo relegó al 15° puesto.

Colapinto, lejos de los puntos en un domingo complicado

Franco Colapinto completó la carrera con Alpine y terminó 14°, sin sumar puntos. El argentino recibió una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane y también fue investigado por un contacto con Carlos Sainz, aunque los comisarios no tomaron medidas adicionales. En un trazado como Mónaco, donde la posición de largada condiciona casi toda la carrera, Colapinto no logró avanzar lo suficiente para meterse en la zona puntuable.

Pese al resultado, el argentino se mantiene 12° en el campeonato de pilotos, con 15 puntos. Su compañero Pierre Gasly quedó 10°, con 26 unidades, mientras Alpine ocupa el 5° lugar en el campeonato de constructores, con 41 puntos.

Cómo quedó el campeonato

Con la victoria en Montecarlo, Kimi Antonelli estiró su ventaja al frente del campeonato y llegó a 156 puntos. Lo escolta Lewis Hamilton, con 90, mientras George Russell quedó tercero con 88. Más atrás aparecen Charles Leclerc, con 75, Oscar Piastri, con 60, y Lando Norris, con 58.

En constructores, Mercedes domina con 244 puntos, seguido por Ferrari, con 165, y McLaren, con 118. Red Bull Racing quedó cuarto, con 72, mientras que Alpine se sostiene quinto, por delante de Racing Bulls.

La próxima fecha será el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, previsto para el fin de semana del 12 al 14 de junio. Allí la Fórmula 1 dejará atrás el callejero de Mónaco y volverá a un circuito más tradicional, donde el ritmo real de los autos puede quedar mucho más expuesto.