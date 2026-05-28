Caputo defendió el plan económico y anticipó un 2027 atípico: “La economía se va a llevar puesta a la política”

El ministro de Economía expuso en la 12° edición del Latam Economic Forum, donde destacó la baja de la inflación, el crecimiento de exportaciones, la reducción de impuestos y sostuvo que “la economía se va a llevar puesta a la política” en el próximo año electoral.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, expuso este jueves en la 12° edición del Latam Economic Forum y dejó una serie de definiciones sobre el rumbo del programa económico del Gobierno nacional, con eje en la inflación, la actividad, las exportaciones, la baja de impuestos y el escenario político de 2027.

Durante su presentación, Caputo defendió la estrategia oficial y planteó que el Gobierno busca contraponer indicadores económicos frente a lo que definió como un clima de desconfianza pública. En ese marco, afirmó que “los datos son la mejor forma de combatir el relato” y remarcó que la inflación de abril fue del 2,6%, al tiempo que anticipó que para mayo espera un registro todavía menor.

El ministro también sostuvo que las expectativas del mercado están “totalmente ancladas” y aseguró que para los próximos 12 meses se proyecta una inflación del 20%, “sin ningún tipo de cimbronazo”. Además, destacó que la variación de la canasta básica alimentaria fue del 1,1% en abril, el nivel más bajo desde agosto del año pasado.

Otro de los puntos centrales fue el frente externo. Caputo aseguró que el país alcanzó un récord de exportaciones de bienes por casi 9.000 millones de dólares y proyectó que este año las ventas externas podrían llegar a los 100.000 millones de dólares. También mencionó el desempeño de la agroindustria, la industria y las pymes exportadoras como señales de recuperación.

En materia energética, el titular del Palacio de Hacienda resaltó el superávit comercial del sector y lo vinculó con el cambio de condiciones macroeconómicas del país. “Pasamos a ser superavitarios en un momento de shock externo en el que si tuviéramos la situación anterior a la del Presidente Milei, el país hubiera durado 5 minutos”, sostuvo.

Caputo también puso el foco en la presión tributaria y aseguró que, con las últimas medidas, el Gobierno quedará cerca de una baja de impuestos equivalente a 3 puntos del producto. “Somos el Gobierno que más impuestos ha bajado”, afirmó, y planteó como escenario probable que hacia el final de un eventual segundo mandato se eliminen las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos, además de una reducción de Ingresos Brutos y tasas municipales por parte de provincias e intendencias.

En el tramo más político de su exposición, el ministro proyectó que 2027 no tendrá la dinámica habitual de un año electoral argentino. “El año que viene vamos a tener un año electoral absolutamente atípico porque la economía se va a llevar puesta a la política”, señaló, y sostuvo que el presidente Javier Milei ganará “cómodamente” las elecciones si se mantiene el rumbo económico.

Caputo completó su diagnóstico con una lectura social del proceso económico. Según expresó, “hace dos años la gente estaba muchísimo peor” y aseguró que 12 millones de personas salieron de la pobreza. También planteó que hay un 25% de la población que ya está mejor, aunque esa afirmación forma parte de la interpretación oficial presentada durante el foro.

La exposición del ministro formó parte de una jornada que reunió a referentes del sector público, empresarios, economistas y ejecutivos. El foro tuvo a Caputo en la apertura y al presidente Javier Milei en el bloque final, dentro de una agenda orientada a analizar el escenario económico y político de la Argentina.