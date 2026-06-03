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La Falda realizó un encuentro para reflexionar sobre el patrimonio local

La actividad se desarrolló el pasado sábado 30 de mayo y reunió a instituciones, referentes culturales, vecinos y vecinas en un espacio de diálogo sobre el patrimonio tangible e intangible de la ciudad.

La Municipalidad de La Falda llevó adelante el Encuentro de Sensibilización Patrimonial, una propuesta orientada a promover el diálogo, el análisis y la escucha en torno al patrimonio tangible e intangible de la ciudad.

La actividad se realizó el pasado sábado 30 de mayo y fue coordinada desde el Programa de Identidad y Patrimonio Local de la Dirección de Cultura y Educación municipal, con la participación de la Junta Municipal de Historia.

Durante el plenario estuvo presente el intendente Javier Dieminger, quien acompañó la jornada junto a representantes de distintos sectores de la comunidad.

Del encuentro participaron integrantes del Consejo de la Ciudad, referentes de espacios culturales e instituciones locales, además de vecinos y vecinas que aportaron su mirada sobre una temática vinculada a la identidad y la memoria colectiva de La Falda.

Desde el municipio destacaron que este tipo de instancias permiten fortalecer la reflexión comunitaria sobre el valor del patrimonio local y abrir espacios de participación para pensar su preservación y proyección.

lajornada
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