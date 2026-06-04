Villa Carlos Paz tendrá su Fan Fest para alentar a la Selección Argentina en pleno centro

La propuesta fue presentada por la Cámara de Turismo, junto a la Municipalidad, el Paseo del Centro y otras entidades. El punto de encuentro será en 9 de Julio y General Paz, con actividades, animación, promociones comerciales y una previa especial antes de cada partido de la Selección.

Villa Carlos Paz se prepara para vivir los partidos de la Selección Argentina con una propuesta especial en pleno centro de la ciudad. Este martes fue presentado oficialmente el Villa Carlos Paz Fan Fest, un punto de encuentro pensado para que vecinos, turistas y familias puedan alentar juntos al equipo nacional.

La iniciativa es impulsada por la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, junto a la Municipalidad, el Paseo del Centro y otras instituciones, con el objetivo de convertir cada partido de la Selección en una fiesta celeste y blanca.

El Fan Fest funcionará en la esquina de 9 de Julio y General Paz, uno de los puntos más transitados del centro, y comenzará con una previa especial tres horas antes de cada encuentro. Además, según anticiparon los organizadores, dos horas antes de los partidos habrá una transmisión abierta por streaming a través de canales oficiales.

El debut será el 16 de junio, coincidiendo con el primer partido de la Selección. Luego continuará el 22 y el 27 de junio, fechas correspondientes a la fase inicial del certamen. En caso de que Argentina avance a las siguientes instancias, la propuesta se extenderá para seguir acompañando el recorrido del equipo.

La presentación se realizó en Junior B y fue encabezada por el presidente de la Cámara de Turismo, Christian Metrebian, acompañado por Mauricio Miranda Bruni, de CAPTUR, integrantes de la institución y autoridades de la Departamental Punilla de la Policía de Córdoba.

También participaron el Mago Matus y su hijo Tino, quienes aportaron un momento distendido con una predicción y una “fórmula de emociones” que derivó en una definición simbólica: la selección histórica que más conmovió a los argentinos fue la Scaloneta.

Una ciudad vestida de celeste y blanco

Durante la presentación, Metrebian sostuvo que la propuesta busca sumar movimiento y calidez en el inicio del invierno. “Ante el invierno que se avecina, queremos ponerle calor, color, darle calidez y acompañar la pasión de todos los argentinos cada vez que juega la Selección”, expresó.

El dirigente anticipó que habrá un calendario de eventos para la previa, animación y distintas actividades pensadas para reunir a vecinos y visitantes. También destacó el esfuerzo del sector privado para sumarse con promociones y ofertas durante los días de partido.

“Queremos que la ciudad se vista de celeste y blanco para acompañar a la Selección Argentina. Es una fiesta para todos los vecinos. Por supuesto que esto lo vamos a promocionar, queremos que venga turismo”, señaló.

Metrebian remarcó además que, hasta el momento, no tiene información de otra ciudad turística que esté preparando una propuesta similar, y adelantó que se trabaja en la posibilidad de lograr transmisión a través de un medio nacional.

Comercios, familias y una previa con actividades

Por su parte, Mauricio Miranda Bruni destacó el carácter abierto de la convocatoria e invitó a comercios, instituciones y vecinos a sumarse con ornamentación, vidrieras, balcones y propuestas temáticas.

“La invitación es abierta a todo el mundo para que pueda aportar, ya sea con ornamentar sus vidrieras, sus balcones, tematizar la ciudad, para que en Villa Carlos Paz la Selección juegue de local”, afirmó.

También vinculó la propuesta con el espíritu de encuentro que genera el equipo nacional. “Creemos que este trabajo representa un poco también lo que es el espíritu de la Selección, que es el encuentro”, señaló.

Desde la organización anticiparon que las previas incluirán entretenimiento, sorteos, juegos y actividades para que pueda disfrutar toda la familia. Además, las promociones de los comercios que se vayan sumando serán difundidas a través de las redes oficiales.

Con esta iniciativa, Villa Carlos Paz buscará transformar cada partido de Argentina en una experiencia colectiva, con el centro como escenario principal y una invitación clara: llevar la camiseta, las banderas, el cotillón y alentar a la Selección en comunidad.