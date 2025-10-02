Argentina 4 – Australia 1 (Mundial Sub 20): doblete de Sarco y bombazo de Andino para cerrar una gran noche

La Sub 20 de Placente dominó en Valparaíso y aseguró la clasificación con dos tantos en tiempo agregado.

En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y por la fecha 2 del Grupo D del Mundial Sub 20, Argentina goleó 4–1 a Australia este miércoles, con autoridad y efectividad en los momentos clave.

El arranque fue a pedir de la Albiceleste: Alejo Sarco puso el 1–0 a los 3’. Antes del descanso, Tomás Pérez conectó un envío desde la izquierda y estiró cifras para el 2–0 (45’). Tras el entretiempo, un blooper del arquero Santino Barbi permitió el descuento de Daniel Bennie y dejó el marcador 2–1 (69’).

En el tramo final, el equipo de Diego Placente lo liquidó con dos ingresos frescos: Ian Subiabre firmó el 3–1 a los 92’ y, a los 95’, Santino Andino clavó un zapatazo al ángulo para el 4–1 definitivo. Triunfo convincente y clasificación asegurada.

Impacto en la tabla (Grupo D)

  • Argentina: 6 puntos (+5), líder del grupo.
  • Italia: 4 puntos (+1).
  • Cuba: 1 punto (−2).
  • Australia: 0 puntos (−4).

Próximos partidos

  • Argentina vs Italiasábado 4 de octubre, en Valparaíso.
  • Australia vs Cubasábado 4 de octubre.
