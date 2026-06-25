Murió Daniel Castellani, medallista olímpico y referente histórico del vóley argentino

Tenía 65 años y fue protagonista de las selecciones que obtuvieron el bronce en el Mundial de 1982 y los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. También desarrolló una extensa carrera como entrenador dentro y fuera del país.

El exjugador y entrenador Daniel Castellani, una de las figuras centrales en la historia del vóley argentino, falleció este jueves a los 65 años, según confirmó la Federación del Voleibol Argentino.

La entidad comunicó que Castellani murió luego de atravesar una grave enfermedad y acompañó a sus familiares, amistades y allegados. No se brindaron precisiones oficiales sobre la causa de su fallecimiento.

Nacido el 21 de marzo de 1961, integró una de las generaciones más importantes del seleccionado nacional. Fue capitán del equipo que consiguió la medalla de bronce en el Mundial disputado en Argentina en 1982 y volvió a subir al podio seis años después, en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Aquellos resultados marcaron un período decisivo para el crecimiento del vóley en el país. Castellani compartió plantel con jugadores como Hugo Conte, Waldo Kantor, Jon Uriarte, Raúl Quiroga, Daniel Colla y Esteban Martínez, entre otros integrantes de una camada que instaló al seleccionado argentino entre los principales equipos del mundo.

Después de retirarse como jugador inició una extensa etapa como entrenador. Entre 1993 y 1999 dirigió al seleccionado masculino y logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995, además de conducir al equipo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Su carrera continuó en algunas de las ligas más competitivas de Europa y Sudamérica. Trabajó en clubes de Argentina, Italia, Turquía, Polonia, Bélgica, Brasil y Grecia, y también estuvo al frente de las selecciones masculinas de Polonia y Finlandia.

Entre sus principales logros internacionales como técnico se encuentra el título europeo obtenido con Polonia en 2009. En el país fue uno de los responsables del nacimiento deportivo de Bolívar Vóley, proyecto con el que consiguió campeonatos nacionales.

A fines de 2022 regresó al trabajo con los seleccionados argentinos para asumir la conducción de Las Panteras. Bajo su dirección, el equipo femenino ganó por primera vez la Copa Panamericana y fue subcampeón sudamericano.

Castellani había contado públicamente en 2023 que ese mismo año había recibido un diagnóstico de cáncer y atravesado un tratamiento con quimioterapia y una intervención quirúrgica. En junio de 2024 tomó una licencia médica para concentrarse nuevamente en su salud.

Su vínculo con el vóley se extendió durante cinco décadas y atravesó prácticamente todos los roles: jugador, capitán, entrenador, formador y conductor de proyectos deportivos. Como integrante de la Selección, fue protagonista de dos de las primeras grandes conquistas internacionales de la disciplina; desde el banco, acompañó el desarrollo de distintas generaciones dentro y fuera de la Argentina.