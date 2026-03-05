Alerta amarilla por tormentas en Villa Carlos Paz se extiende hasta la mañana del viernes

El SMN mantiene un panorama de inestabilidad marcada en Punilla. Para este jueves 5 la probabilidad de precipitaciones llega a 70–100% en la tarde, y el viernes 6 seguirá variable. Además, hay alerta amarilla por tormentas para la tarde/noche del jueves y la madrugada/mañana del viernes.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz anticipa un tramo con lluvias y tormentas, con temperaturas más moderadas y la atención puesta en las franjas de alerta.
Alerta amarilla por tormentas
La alerta amarilla rige para la tarde/noche del jueves 5 y la madrugada/mañana del viernes 6. En Punilla se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibles lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. También se prevén acumulados de precipitación de 30 a 50 mm, con posibilidad de que se superen en forma puntual.
Jueves 5
- Mañana: probabilidad 40–70%, con temperatura cerca de 19° y viento 13–22 km/h, con ráfagas de 42–50 km/h.
- Tarde: se afirma la inestabilidad, con probabilidad 70–100% y máxima de 21°, con viento 13–22 km/h.
- Noche: continúa el escenario inestable, con chance 40–70%, temperatura alrededor de 17° y viento 13–22 km/h.
Viernes 6
- Mañana: probabilidad 40–70%, con temperatura cercana a 14° y viento 7–12 km/h.
- Media mañana: se mantiene 40–70%, con temperatura alrededor de 17° y viento 13–22 km/h.
- Tarde: baja a 10–40%, con máxima de 19° y viento 13–22 km/h.
- Noche: continúa variable, con 10–40%, temperatura cercana a 18° y viento 7–12 km/h.
Para tener en cuenta: el tramo más sensible coincide con la vigencia de la alerta amarilla, especialmente desde la tarde del jueves 5 y hasta la mañana del viernes 6, por la chance de tormentas localmente fuertes, posibles acumulados de 30–50 mm y ráfagas que podrían llegar a 70 km/h.