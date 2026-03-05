jueves, marzo 5, 2026
Alerta amarilla por tormentas en Villa Carlos Paz se extiende hasta la mañana del viernes

El SMN mantiene un panorama de inestabilidad marcada en Punilla. Para este jueves 5 la probabilidad de precipitaciones llega a 70–100% en la tarde, y el viernes 6 seguirá variable. Además, hay alerta amarilla por tormentas para la tarde/noche del jueves y la madrugada/mañana del viernes.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz anticipa un tramo con lluvias y tormentas, con temperaturas más moderadas y la atención puesta en las franjas de alerta.

Alerta amarilla por tormentas

La alerta amarilla rige para la tarde/noche del jueves 5 y la madrugada/mañana del viernes 6. En Punilla se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibles lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. También se prevén acumulados de precipitación de 30 a 50 mm, con posibilidad de que se superen en forma puntual.

Jueves 5

  • Mañana: probabilidad 40–70%, con temperatura cerca de 19° y viento 13–22 km/h, con ráfagas de 42–50 km/h.
  • Tarde: se afirma la inestabilidad, con probabilidad 70–100% y máxima de 21°, con viento 13–22 km/h.
  • Noche: continúa el escenario inestable, con chance 40–70%, temperatura alrededor de 17° y viento 13–22 km/h.

Viernes 6

  • Mañana: probabilidad 40–70%, con temperatura cercana a 14° y viento 7–12 km/h.
  • Media mañana: se mantiene 40–70%, con temperatura alrededor de 17° y viento 13–22 km/h.
  • Tarde: baja a 10–40%, con máxima de 19° y viento 13–22 km/h.
  • Noche: continúa variable, con 10–40%, temperatura cercana a 18° y viento 7–12 km/h.

Para tener en cuenta: el tramo más sensible coincide con la vigencia de la alerta amarilla, especialmente desde la tarde del jueves 5 y hasta la mañana del viernes 6, por la chance de tormentas localmente fuertes, posibles acumulados de 30–50 mm y ráfagas que podrían llegar a 70 km/h.

