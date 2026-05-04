Zelarayán palpitó el clásico con Talleres: “Será uno de los más importantes de la historia del fútbol de Córdoba”

El capitán de Belgrano habló después de la goleada sobre Sarmiento y puso en primer plano el cruce que se viene ante Talleres por los octavos del Torneo Apertura. El “Chino” destacó la magnitud del partido y remarcó que la ciudad merecía un duelo de este peso.

Con la clasificación ya asegurada y el cruce con Talleres confirmado para los octavos de final, Lucas Zelarayán fue una de las voces fuertes de Belgrano después del 4-0 sobre Sarmiento en Alberdi. El enganche, que sumó minutos en el segundo tiempo, no le bajó el tono al partido que se viene y lo ubicó entre los más trascendentes del fútbol cordobés.

“Será uno de los más importantes de la historia del fútbol de Córdoba”, sostuvo el “Chino” en el postpartido, ya con la cabeza puesta en el duelo frente al Matador. En la misma línea, agregó: “Todo jugador quiere estar en un clásico”, en una definición que reflejó el peso emocional y deportivo con el que se vive el cruce en ambos lados.

Más allá del impacto de la frase, Zelarayán también puso el foco en lo que representa el partido para la ciudad. Según expresó, será una semana especial para disfrutar y competir, en un contexto en el que Belgrano y Talleres llegan muy parejos y con la sensación de que el clásico encuentra a Córdoba ante una de esas citas que marcan época.

El cruce tendrá además un condimento extra: será la primera vez que ambos se enfrenten en una instancia de playoffs de la Liga Profesional, con eliminación directa en la máxima categoría. Talleres será local en el Mario Alberto Kempes por haber terminado cuarto en su zona, mientras que Belgrano quedó quinto en la suya tras cerrar la fase regular con la goleada ante Sarmiento.

En ese marco, las palabras de Zelarayán terminaron de encender la previa de un partido que ya venía cargado de expectativa. Después de una serie reciente de clásicos muy cerrados y de varios empates consecutivos, el choque que se viene tendrá un rasgo distinto: esta vez habrá un ganador sí o sí, porque en caso de igualdad tras los 90 minutos se jugará tiempo suplementario y, si hace falta, penales.