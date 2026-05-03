Belgrano goleó a Sarmiento, terminó quinto y jugará el clásico con Talleres en octavos

El Pirata se impuso 4-0 ante Sarmiento en Alberdi, en el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Apertura, y cerró la fase regular con una victoria contundente. El resultado le permitió terminar quinto en la Zona B y confirmó su cruce ante Talleres en los octavos de final.

Belgrano derrotó 4-0 a Sarmiento y bajó la persiana de la etapa regular con una actuación sólida en el Julio César Villagra. El equipo cordobés necesitaba ganar para asegurarse una buena posición de cara a los playoffs y lo consiguió con autoridad, ante un rival que también llegaba con chances pero terminó quedando afuera.

La diferencia empezó a construirse a los 42 minutos del primer tiempo con un gol en contra de Lucas Suárez. En el complemento, Belgrano amplió rápido con Ramiro Hernández a los 9, luego aumentó con Francisco González Metilli y cerró la goleada con Ramiro Tulián a los 40 del segundo tiempo.

En el desarrollo general, el Pirata fue más claro, más punzante y manejó mejor los momentos del partido. Después de abrir el marcador antes del descanso, jugó con mayor tranquilidad en la segunda parte y aprovechó los espacios para transformar una victoria necesaria en una goleada. Sarmiento, en cambio, no encontró respuestas y terminó desbordado en el tramo final.

Con este resultado, Belgrano finalizó quinto en su grupo y se metió en los playoffs con impulso renovado. Sarmiento, que debía ganar y esperar otros resultados, terminó undécimo y se quedó sin clasificación.

En los octavos de final, Belgrano enfrentará a Talleres en una nueva edición del clásico cordobés, aunque la programación todavía no fue confirmada. Para Sarmiento, por ahora, no había otro compromiso oficial confirmado.