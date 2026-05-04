River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y cerró la fase regular con silbidos

El Millonario cayó 1-0 este domingo ante Atlético Tucumán por la fecha 9 reprogramada del Torneo Apertura, en un cierre inesperado de la fase regular. El equipo de Eduardo Coudet ya tenía asegurado el segundo puesto de la Zona B, pero dejó una imagen floja antes de los octavos de final.

River perdió 1-0 con Atlético Tucumán este domingo en el Monumental, en el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Apertura, y terminó la etapa regular con una derrota que volvió a exponer sus problemas de funcionamiento. Aunque el resultado no modificó su ubicación final en la Zona B, el cierre dejó preocupación por el rendimiento y por la reacción del público.

La diferencia se produjo a los 19 minutos del primer tiempo, cuando Renzo Tesuri aprovechó un error defensivo y marcó el único gol de la noche para el Decano. Antes, Leandro Díaz había convertido para la visita, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. River intentó reaccionar en el complemento y generó algunas situaciones, entre ellas un cabezazo de Maximiliano Salas en el travesaño, pero no tuvo precisión para empatarlo.

En el desarrollo general, el equipo de Eduardo Coudet fue de menor a mayor, pero nunca encontró claridad ni rebeldía sostenida. Atlético Tucumán se sostuvo con orden, aprovechó su momento y defendió la ventaja hasta el final. La derrota provocó silbidos en el Monumental, tanto al cierre del primer tiempo como después del partido.

Pese a la caída, River terminó segundo en la Zona B con 29 puntos, mientras que Atlético Tucumán cerró su campaña con 14 unidades y en el 13° puesto, ya sin chances de clasificación. El resultado además cortó una racha muy larga del Decano, que volvió a ganar como visitante después de 464 días.

En lo que viene, River visitará a Carabobo el jueves a las 21.30 por la Copa Sudamericana. En el torneo local, el Millonario ya sabe que jugará los octavos de final, aunque su rival todavía dependía del cierre de la fecha. Atlético Tucumán, por su parte, ya cerró su participación en la fase regular del Apertura.