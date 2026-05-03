F1: Colapinto sumó fuerte en Miami, Messi estuvo en el box y Antonelli se llevó la carrera

El italiano se quedó con el Gran Premio de Miami y estiró su ventaja en la Fórmula 1, con Lando Norris y Oscar Piastri en el podio. Franco Colapinto, que había largado octavo, fue reclasificado séptimo por una penalización a Charles Leclerc y sumó 6 puntos para Alpine en una jornada que también tuvo la visita de Lionel Messi al box del piloto argentino.

Kimi Antonelli ganó este domingo el Gran Premio de Miami y confirmó su gran presente en el arranque de la temporada 2026. El piloto de Mercedes, que había partido desde la pole, se impuso en 57 vueltas con un tiempo de 1:33:19.273. Detrás terminaron Lando Norris y Oscar Piastri, en un nuevo reparto del protagonismo entre Mercedes y McLaren.

La carrera tuvo pasajes agitados desde el comienzo. Max Verstappen perdió terreno tras un trompo en el arranque, Charles Leclerc llegó a pelear adelante y sobre el cierre la definición volvió a sacudirse con un giro del monegasco, que dejó servido el avance de Piastri al podio. También hubo incidentes que marcaron el desarrollo, entre ellos los abandonos de Isack Hadjar y Pierre Gasly, que obligaron a neutralizar la prueba. En ese contexto, Antonelli sostuvo el ritmo y selló su tercera victoria consecutiva.

Para Franco Colapinto, el domingo terminó siendo todavía mejor de lo que mostraba el clasificador inicial. El argentino, que había largado octavo, completó una carrera prolija dentro de la zona de puntos y primero quedó clasificado en ese mismo puesto. Pero después de la bandera a cuadros, los comisarios sancionaron a Leclerc con 20 segundos por abandonar reiteradamente la pista y obtener ventaja, una resolución que hizo caer al piloto de Ferrari del sexto al octavo lugar. Con ese cambio, Colapinto avanzó al séptimo puesto y elevó su cosecha de la jornada a 6 puntos, en lo que representa su mejor resultado del año con Alpine.

La actuación del pilarense tuvo además una postal especial fuera de la pista. Lionel Messi estuvo en el paddock de Miami junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, pasó por el box de Alpine para saludar a Colapinto y compartió fotos con el piloto y con integrantes del equipo. El capitán argentino también recorrió otros boxes del paddock antes de la carrera.

Lo que había pasado en la Sprint

El sábado, la Sprint quedó en manos de Lando Norris, que se impuso por delante de Oscar Piastri y Charles Leclerc. Colapinto había terminado 10° y no pudo sumar, en una prueba en la que Antonelli cayó del cuarto al sexto puesto tras una penalización por exceder los límites de pista. Aun así, el argentino ya había mostrado un fin de semana competitivo, con una muy buena clasificación que lo dejó entre los diez mejores tanto para la Sprint como para la carrera principal.

Cómo quedaron los campeonatos

Con el resultado de Miami y el reajuste posterior por la sanción a Leclerc, el campeonato de pilotos sigue encabezado por Antonelli con 100 puntos, seguido por George Russell con 80. Detrás quedan Leclerc con 59, Norris y Lewis Hamilton con 51, Piastri con 43 y Verstappen con 26. En ese escenario, Colapinto trepa al 11° lugar con 7 unidades, mientras Gasly se mantiene 9° con 16.

En constructores, Mercedes conserva una ventaja amplia con 180 puntos, seguido por Ferrari con 110 y McLaren con 94. Más atrás aparecen Red Bull con 30 y Alpine con 23, un dato importante para la escudería francesa, que logró afirmarse en el quinto puesto del campeonato gracias a la suma de Gasly y al gran domingo de Colapinto en Miami.