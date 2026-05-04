A Todo Pedal: desde el Kempes, cuatro cordobeses iniciaron su travesía rumbo al Mundial 2026

Lucas Ledezma, Leandro Blanco Pighi, Matías Villarruel y Silvio Gatti son los cordobeses que emprendieron el viaje de más de 7.500 kilómetros. Atravesarán gran parte del continente en bicicleta para llegar al Mundial Estados Unidos 2026. Salieron este sábado por la mañana desde el estadio mundialista provincial.

Desde el estadio Mario Alberto Kempes, cuatro cordobeses iniciaron el pasado jueves una travesía extrema que busca unir Córdoba con Estados Unidos en bicicleta. Su objetivo es llegar al Mundial 2026 tras recorrer unos 7.500 kilómetros en poco más de un mes y medio.

Los ciclistas contemplan un itinerario que atravesará gran parte del continente americano. El desafío no es sólo geográfico, sino también físico y mental, el plan es sostener un ritmo diario cercano a los 150 o 200 kilómetros para cumplir con los tiempos previstos y arribar a destino en 46 días.

Lucas Ledezma, uno de los ciclistas, comentó: “Somos el equipo “A Todo Pedal» estamos comenzando nuestro cuarto viaje mundial en bicicleta, saliendo desde Córdoba Capital. Desde que lo anunciamos, recibimos apoyo de personas de muchos países, lo que nos impulsa aún más.”.

El recorrido incluirá el cruce por distintos países de Sudamérica y Centroamérica, con etapas de alta complejidad como la Cordillera y zonas de clima extremo, además de tramos considerados de riesgo, como el paso por la selva del Darién.

Silvio Gatti, integrante del grupo ciclista, mencionó algunas de las rutas más emblemáticas del viaje y explicó: “La idea es llegar al Paso de Jama en unos 10 días, cruzar la cordillera y seguir por Perú hasta Lima. Desde ahí continuaremos hasta Cali, Colombia, donde vamos a volar para evitar el Tapón del Darién y llegar a Panamá. Luego cruzaremos toda Centroamérica hasta México, con el objetivo de llegar al partido inaugural en Ciudad de México”.

La travesía combina aventura, resistencia y logística al límite, los ciclistas emprendieron su viaje con equipamiento ligero, carpa, abrigo, alimentación básica y herramientas, en un esquema de autosuficiencia total.

Por su parte, Leandro Blanco y Matías Villarruel, ambos expresaron su emoción en la previa de su viaje: “Es una emoción enorme volver a salir a la ruta. Lo que vivimos en Qatar nos motiva a buscar otra vez algo épico. Esta vez es una distancia similar, pero en mucho menos tiempo”.

Los protagonistas irán documentando la experiencia en tiempo real y se apoyan en redes sociales y acuerdos con marcas para financiar el recorrido. La iniciativa vuelve a poner en escena a estos atletas, nuevamente impulsados por la pasión por el deporte, hacia un nuevo mundial.